Rodrigo Chaves dice que no le gusta viajar, pero de nuevo se subirá a un avión

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que, una vez más, se subirá a un avión para hacer un viaje oficial fuera del país.

El anuncio lo hizo este miércoles durante la conferencia de prensa que ofreció, luego del Consejo de Gobierno.

Chaves se irá para Estados Unidos el próximo lunes. Foto: AFP. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“El presidente (Joe) Biden tiene un interés muy especial y emitió una invitación al presidente de Costa Rica para tener una reunión bilateral en la Oficina Oval entre el presidente Biden y el servidor de ustedes.

“Ustedes saben que a mí no me gusta viajar, yo ya viajé más de la cuenta en mi vida profesional anterior, pero en esta ocasión no creo ni pienso que sea de interés nacional rechazar una invitación del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de una de las potencias más importantes del mundo en todo sentido y que es un aliado muy cercano de Costa Rica y en alguna medida el garantor (garante) de ciertos elementos de seguridad en el hemisferio, entonces me preparo a viajar el lunes en la tarde”, expresó el mandatario.

Chaves tomará el vuelo el lunes 28 de agosto a las 2 de la tarde y regresará al país el miércoles 30.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, invitó a Rodrigo Chaves a una reunión. Foto: AFP. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

El presidente irá acompañado por el canciller, Arnoldo André Tinoco; el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera; la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes y el ministro de Comunicación y Enlace, Jorge Rodríguez Vives.

Los mandatarios abordarán temas bilaterales para ambos países y se priorizarán discusiones sobre seguridad y ciberseguridad.