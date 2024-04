Rodrigo Chaves le tira duro a Eli Feinzaig por decir cómo compró su casa

El presidente Rodrigo Chaves le tiró duro al diputado Eli Feinzaig, en la conferencia de prensa de este miércoles. John Durán. (JOHN DURAN)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aprovechó el inicio de la conferencia de prensa semanal del Gobierno para tirarle duro al diputado Eli Feinzaig, por la manera en la que el legislador cuestionó la forma en la que compró su casa.

Recordemos que la semana anterior, Feinzaig dijo en el Plenario, que Chaves compró una casa de casi $1 millón (unos 504 millones de colones) en efectivo. Lo hizo en alusión a una publicación de un medio de comunicación, en el que Chaves reveló cómo había conseguido su propiedad, cuando era ministro de Hacienda.

“Pagué la casa con un cheque de una cuenta de un banco en Estados Unidos; usted miente, porque no ando con una maleta en la mano. He sido ordenado con mi dinero, he tenido la bendición de trabajar bien.

“Admiro a la gente que tiene capital, a la gente que lo ha logrado con trabajo y lo que le digo don Eliécer, usted tergiversa mis afirmaciones cuando dije que no iba a permitir que se regale dinero del pueblo a gente muy adinerada a través de una ley que usted está promoviendo en el congreso, la Ley de frecuencias de radio y televisión”, dijo el presidente.

Chaves no terminó ahí, sino que cuestionó la relación que el diputado del Partido Progreso Liberal Progresista (PLP) tiene con René Picado, dueño de canal 7 y que promueve una ley para beneficiar a los dueños de las televisoras.

“Usted dijo que las concesionarias de los derechos de radio y televisión subieron miles por ciento, de los diez mil colones que pagan al mes. La realidad de las cosas, don Eliécer, a usted nunca lo había criticado de esta manera en público, pero desde un punto de vista patriótico no entiendo por qué le quiere regalar el patrimonio costarricense a quienes tienen mucho dinero.

“Yo pensé que era liberal, pero le oigo un discurso cercano al Frente Amplio. Con todo respeto, es mi obligación, como presidente, como ciudadano, haber hecho este comentario. Usted ha cruzado líneas, que me parece, por la decencia nacional, por la transparencia, la gente debe conocer”, afirmó Chaves.