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Salud cambia requisitos de vacuna de fiebre amarilla para salir de Costa Rica

Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla disponible en dos formatos digitales

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Por Eduardo Vega

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Si usted tiene que realizar un viaje al extranjero, es mejor que se lea completa esta nota, porque a partir de este jueves 27 de agosto el Ministerio de Salud actualizará los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros.

A partir del próximo 31 de agosto, los costarricenses y residentes en Costa Rica que tengan planeado viajar a países o zonas consideradas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje y con el correspondiente Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Primer plano de un frasco de vacuna contra fiebre amarilla. Al fondo, desenfocadas, dos figuras femeninas: una inyecta a otra.
A partir del próximo 31 de agosto el Ministerio de Salud hará cambios en los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla. (John Durán )

Salud aclara que la medida responde a la actualización de las disposiciones sanitarias nacionales establecidas, las cuales atrasaron su aplicación hasta el 31 de agosto debido a la alta demanda internacional de la vacuna.

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Países incluidos en la actualización

  • Bolivia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Trinidad y Tobago
  • Venezuela
  • Surinam
  • Guyana
  • Guayana Francesa

“Asimismo, se mantiene el requisito de vacunación para las personas que viajen a Colombia, Brasil, Perú y países del continente africano, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa sanitaria nacional y el Reglamento Sanitario Internacional, asegura Salud.

En el país existen actualmente dos formas oficiales para obtener el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, ambas en formato digital:

Oficina Virtual del Ministerio de Salud

  1. Ingresar a la Oficina Virtual del Ministerio de Salud (AQUÍ).
  2. Autenticarse mediante firma digital, física o móvil, a través del sistema GAUDI.
  3. Seleccionar la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la Fiebre Amarilla”.
  4. Descargar el certificado en formato PDF.
Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado antes del 12 de julio
La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. (Canva/Canva)

Aplicación EDUS

  1. Ingresar al módulo “Certificados”.
  2. Seleccionar “Fiebre Amarilla”.
  3. Descargar el certificado digital.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados.

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La vacunación es una de las principales medidas de prevención para las personas que viajan a zonas donde existe transmisión.

Doctor Christian Valverde, director General de Salud

“El Ministerio de Salud recomienda a quienes tengan viajes programados verificar con anticipación los requisitos sanitarios del país de destino, revisar su estado de vacunación y realizar oportunamente las gestiones necesarias para contar con el certificado correspondiente”, advierte la institución.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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