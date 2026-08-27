Salud cambia requisitos de vacuna de fiebre amarilla para salir de Costa Rica

Si usted tiene que realizar un viaje al extranjero, es mejor que se lea completa esta nota, porque a partir de este jueves 27 de agosto el Ministerio de Salud actualizará los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros.

A partir del próximo 31 de agosto, los costarricenses y residentes en Costa Rica que tengan planeado viajar a países o zonas consideradas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje y con el correspondiente Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

A partir del próximo 31 de agosto el Ministerio de Salud hará cambios en los requisitos de vacunación contra la fiebre amarilla. (John Durán )

Salud aclara que la medida responde a la actualización de las disposiciones sanitarias nacionales establecidas, las cuales atrasaron su aplicación hasta el 31 de agosto debido a la alta demanda internacional de la vacuna.

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Países incluidos en la actualización

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Trinidad y Tobago

Venezuela

Surinam

Guyana

Guayana Francesa

“Asimismo, se mantiene el requisito de vacunación para las personas que viajen a Colombia, Brasil, Perú y países del continente africano, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa sanitaria nacional y el Reglamento Sanitario Internacional, asegura Salud.

En el país existen actualmente dos formas oficiales para obtener el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, ambas en formato digital:

Oficina Virtual del Ministerio de Salud

Ingresar a la Oficina Virtual del Ministerio de Salud (AQUÍ). Autenticarse mediante firma digital, física o móvil, a través del sistema GAUDI. Seleccionar la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la Fiebre Amarilla”. Descargar el certificado en formato PDF.

La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. (Canva/Canva)

Aplicación EDUS

Ingresar al módulo “Certificados”. Seleccionar “Fiebre Amarilla”. Descargar el certificado digital.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados.

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La vacunación es una de las principales medidas de prevención para las personas que viajan a zonas donde existe transmisión.

Doctor Christian Valverde, director General de Salud

“El Ministerio de Salud recomienda a quienes tengan viajes programados verificar con anticipación los requisitos sanitarios del país de destino, revisar su estado de vacunación y realizar oportunamente las gestiones necesarias para contar con el certificado correspondiente”, advierte la institución.