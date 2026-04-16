¿Hace escala en Colombia y no sabe si debe vacunarse contra la fiebre amarilla? Esto dice Salud

Si usted tiene un viaje, ya sea a Europa o Sudamérica, y tiene que hacer escala en Colombia, pero no sabe si debe vacunarse contra la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud aclaró esta duda que varias personas tienen.

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Las autoridades indicaron que si usted hace escala en Colombia, pero no sale del aeropuerto, no tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla.

Sin embargo, si va a algún país de Sudamérica donde sí se requiere la vacuna, debe acudir a que le pongan la dosis correspondiente antes de su viaje.

Si usted va de escala a Colombia y no sale del aeropuerto, no tiene que vacunarse. Pero si va a Brasil, Perú o algún país de África sí debe contar con la dosis. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Lo mismo aplica si usted va a Colombia de paseo; de hecho, antes de que Salud ampliara la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla a más países, los viajeros a este país sudamericano debían vacunarse.

¿Dónde es obligatorio contar con la vacuna?

Las autoridades extendieron en marzo la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla a aquellas personas que viajen a Brasil, Perú o países africanos, además de Colombia.

Según los lineamientos, las personas mayores de 9 meses y menores de 60 años deben recibir la dosis.

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Esta obligatoriedad rige hasta el 30 de abril de este año, no obstante, puede que se extienda la fecha.

Debe contar con un tiquete de avión para poder vacunarse contra la fiebre amarilla. Las autoridades recomiendan aplicarse la dosis al menos 10 días antes de su viaje. (Cortesía )

¿Qué debe llevar para la vacunación?

Si usted va a vacunarse contra la fiebre amarilla, es importante que lleve a mano el tiquete de avión, pues le piden información de su viaje.

Asimismo, debe llevar su documento de identidad vigente para que le generen el certificado internacional de vacunación que se puede descargar por medio de la aplicación EDUS.

Las autoridades recomiendan que los viajeros se vacunen con 10 días de antelación.

Por medio de la página de la Caja Costarricense de Seguro Social, puede buscar dónde se está aplicando la dosis de la fiebre amarilla.

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