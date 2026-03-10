Nacional

Salud toma nueva decisión sobre la suspensión de lecciones en Liceo de Moravia por sospecha de sarampión

Las autoridades de Salud habían suspendido lecciones en colegio tras sospecha de sarampión; resultado dio negativo

Por Ingrid Hidalgo

El Ministerio de Saludlevantó la suspensión de lecciones en el Liceo de Moravia después de que se descartara un caso sospechoso de sarampión.

La mañana de este lunes las autoridades activaron una alarma después de que se identificara un posible caso de sarampión asociado al centro educativo.

Debido a ello, se suspendieron las lecciones como medida preventiva.

Sin embargo, los resultados de laboratorio analizados por el INCIENSA dieron negativo, por lo que Salud levantó la medida preventiva emitida al Ministerio de Educación Pública.

El Ministerio de Salud levantó la suspensión de lecciones en el Liceo de Moravia después de que se descartara caso de sarampión. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El ministerio señaló que se mantiene la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud.

Clases se reanudarán este martes

Las autoridades de Salud informaron que las clases en el Liceo de Moravia se retomarán este martes 10 de marzo con normalidad.

Asimismo, el MEP informó a la población el levantamiento de la medida preventiva.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a síntomas que podrían estar asociados a sarampión, como fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor o malestar general en el cuerpo, secreción nasal, tos, conjuntivitis y erupción o manchas en la piel.

Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato a un centro de salud para que sea valorado por los médicos.

Los estudiantes retomarán las clases este martes, según las autoridades de Salud y Educación Pública. Imagen ilustrativa. (MEP/MEP)

Casos de sarampión en el país

Hace unos días, Salud confirmó un segundo caso de sarampión en el país. Se trató de una menor de edad, quien estaba estable y en aislamiento.

Unas semanas antes de que se confirmara el segundo caso, se había informado un caso importado en Pérez Zeledón, también una niña.

La menor adquirió la enfermedad fuera del país y desarrolló los síntomas después de su ingreso a Costa Rica.

