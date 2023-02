Se conocieron por Facebook y este 14 de febrero se casan en el Supermercado Avenida 10

Jennyfer Chavarría y Aaron Tuckler serán una de las tres parejas que se casarán este 14 de febrero, Día de San Valentín, a las tres de la tarde, en el Supermercado Avenida 10 de San José.

Por unas tres horas la panadería del supermercado se adornará para que sirva de escenario en el cual las tres parejas se digan el “¡sí, acepto!” entre familiares, testigos y un abogado que se encargará de darle toda la legalidad del caso a las bodas.

Jennyfer y Aaron nos atendieron el pasado sábado cuando andaban en la carreras de alistar los detalles de la boda. (Cortesía)

Avenida 10 hizo la convocatoria por Facebook a todos sus clientes para quienes quisieran casarse el 14 de febrero en el local ubicado 100 metros al oeste de la municipalidad de San José, siempre sobre avenida 10.

Tres parejas fueron seleccionadas entre todas las que escribieron aceptando, según nos explicó Henry Blanco, del departamento de Mercadeo.

Una de las parejas seleccionadas fue la de Jennyfer y Aaron, con quienes conversamos el pasado sábado en medio de los corre-corre en que estaban por la boda que ya tenían encima, de hecho, ese día compraron los anillos de boda y no sería hasta el lunes 13, un día antes, que le llegaba el vestido a la novia.

Lo de esta pareja es una preciosa historia de amor digital porque se conocieron por Facebook.

Resulta que en el 2018 Aaron subió un video cualquiera en su perfil de Facebook y Jennyfer lo contactó, lo que realmente pasó fue que a ella le gustó la foto de perfil de Aaron y quería iniciar conversación. En ese momento tenían 16 años los dos.

Ese día quedaron conectados virtualmente y así comenzaron a chatearse hasta que en diciembre del 2018 Jennyfer tomó la decisión de ir a Nicaragua a ver a su amado (Aaron es nicaragüense), porque ya los chateos habían pasado de pura amistad a ser pareja digital, ella sabía que tenían que pasar de la virtualidad a la realidad y se fue a Managua.

A esta pareja, por dicha, no le pasó aquello de que la foto de Facebook no es igual a la vida real y termina una de las dos personas embarcadas. Al verse confirmaron que sí son tal cual las fotos que se enviaron y eso terminó de consolidar el nacimiento del noviazgo.

Este fue el anuncio que sacó Supermercado Avenida 10 y al que muchas parejas respondieron. (Cortesía)

Quien llevó la ventaja antitos de conocerse era Jennyfer porque ella lo había visto en otra foto de Facebook.

“Sí lo había visto antes y me gustó, pero no le hablaba porque se veía todo fresita, entonces no me dio por contactarlo”, explica la todavía novia.

“Yo me le declaré el 12 de diciembre del 2018. Después de vernos en persona confirmé que sí era la mujer que quería para pareja y por dicha ella aceptó. Fue amor a primera vista virtual y a primera vista personal”, asegura Aaron.

Después del encuentro real la relación pasó a ser bien seria porque los dos quedaron enganchados y el amor creció tremendamente, tanto que Aaron alistó sus maletas y se vino para Costa Rica a hacer una nueva vida.

Amor de supermercado

Cuenta el novio que él fue quien vio primero la publicación del Supermercado Avenida 10 en Facebook y por vacilar se la mandó a la novia, sin pensar realmente nada, fue como un verdadero vacilón de una pareja.

Esta foto es del día que se conocieron en persona en el 2018. (Cortesía)

“Mi gran sorpresa fue que al poco tiempo ella me dijo que ya había contactado a los del supermercado para que nos apuntaran en la lista de candidatos. Me quedé muy sorprendido y más cuando nos eligieron.

“No estaba sorprendido porque no me quisiera casar, de eso no tengo dudas, me sorprendió lo rápido que pasó todo. Una vez que me pasó la sorpresa me dije que es un buen momento para casarse, debemos aprovechar la oportunidad que nos da el supermercado”, expresó el novio.

En la boda a esta pareja los acompañará muy elegante el hijo que tienen ambos y que se llama Donald. Ya tiene tres añitos. Los padrinos serán don Jean Carlos Acevedo (tío político) y Mariana Collado (amiga del ya casi matrimonio).

Bien regalados

Don Henry nos constó que las tres parejas tendrán bastantes regalos por parte del supermercado. Lo primero es que se ahorran todo lo que es la organización de la boda y el pago del abogado. Ya ahí hay ganancia, eso lo pone el súper.

Cada pareja tendrá un queque de dos pisos para que lo compartan con sus familias. Recibirán una serie de regalos de diferentes proveedores del supermercado como almohadas, utensilios para conservación de alimentos, entre otras.

Los novios tienen un hermoso hijo de tres añitos que se llama Donald. (Cortesía)

Las tres parejas recibirán órdenes de compra para que se lleven un buen diario sin pagar un solo cinco y así puedan pasarla tranquilos, en lo que tiene que ver con la comida, por más de un mes.

Por aquello, le contamos que el supermercado no se cerrará para las bodas, si usted quiere ir a vinear puede hacerlo, ahí estarán Aaron y Jennyfer, además, Gabriela y Hernán, así como Ana y Anthony.