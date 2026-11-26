Si al final del año debe reponer o renovar sus documentos, preste mucha atención a los cierres de ventanillas y horarios ampliados. (Generado con IA/Generado con IA)

El cierre de año siempre trae consigo las vacaciones de miles de empleados y la clausura temporal de oficinas e instituciones por este motivo. Pero ante este escenario, algunos se preguntan: ¿qué pasa si necesito sacar o reponer la cédula, la licencia o el pasaporte en fin de año?

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Cédula de identidad

En cuanto al documento de identidad de cada ciudadano costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se acoge a vacaciones del 23 al 31 de diciembre, así que lo recomendable es hacer las gestiones necesarias a más tardar el 22 de ese mes.

26/01/2026 Tribunal Supremo de Elecciones, San José. Este lunes muchas personas hicieron fila desde antes de las 7:00 a.m. para tramitar su cédula de identidad. Este documento es indispensable para votar en las elecciones presidenciales de este domingo primero de febrero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque existe un servicio de reimpresión en línea, debido al período de vacaciones, las solicitudes que ingresan durante los días libres se atienden hasta el regreso de labores en enero.

Pasaportes y renovación de licencias

El Banco de Costa Rica (BCR), entidad que gestiona la renovación y emisión de pasaportes y licencias en nuestro país, anunció recientemente que habilitaría horarios de atención los sábados en 19 sedes adicionales en todo el territorio. Esta medida es para agilizar pagos del marchamo y trámites Punto País (donde se renuevan y emiten licencias y pasaportes). El horario de atención durante los sábados es de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

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Para sacar cita en trámites Punto País, se debe agendar mediante la página web del BCR, la “app” BCR Móvil o llamando al 800-227-2482.

Oficinas del Banco de Costa Rica (BCR) con rótulos de "Punto País", donde los usuarios pueden gestionar trámites estatales como la impresión de licencias de conducir. A partir del 3 de marzo, se habilitan nuevos puntos en Paso Canoas y Cahuita. (Cortesía/Cortesía: BCR)

Las fechas restantes de ampliación de horario los sábados serán el 28 de noviembre, así como el 5 y el 12 de diciembre. La entidad financiera no ha dado a conocer su jornada para la última semana de diciembre, pero si requiere reponer o tramitar estos documentos, lo recomendable es que lo haga aprovechando los horarios extendidos y los días antes de las vacaciones.

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