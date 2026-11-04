Si usted usa péptidos para perder peso, ganar masa muscular o evitar las arrugas, urge que lea esto

En redes sociales andan ofreciendo el cielo y la tierra con productos que prometen hacer milagros, como perder peso casi de forma mágica o quitar las arrugas en cuestión de días.

Ante esta alarmante situación, el Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN) pegó el grito al cielo y advirtió sobre la creciente promoción de sustancias conocidas como péptidos.

Cuidado con los péptidos. Nutricionista explica algo de mucho cuidado. (Archivo)

Estas arriesgadas ventas le prometen perder peso rápidamente, aumentar la masa muscular o retrasar el envejecimiento. Suena demasiado lindo para ser verdad.

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El gran riesgo de comprar a ciegas

La nutricionista Elena Ortiz, vocera del Colegio, explicó que el principal peligro es comprar estos “remedios” sin saber de dónde vienen ni quién los hizo.

“Las personas pueden adquirir sustancias sin conocer realmente su composición, concentración o condiciones de almacenamiento”, advirtió la experta.

Comprar a lo loco en redes sociales aumenta enormemente el riesgo de que a usted le den dosis incorrectas, productos contaminados o componentes totalmente distintos a los que le prometieron.

Para bajar de peso hay que tener un buen plan nutricional. (Archivo)

Entre los productos que más se venden de forma irregular destacan los medicamentos basados en semaglutida y tirzepatida, los cuales deberían usarse estrictamente bajo prescripción médica, además de otros productos experimentales peligrosos.

La situación es tan seria que el mismo Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria el pasado 23 de julio de 2026. La entidad alertó sobre los inmensos riesgos en la calidad, conservación y seguridad de estos productos comercializados por medios no autorizados.

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Bajar de peso no siempre es sinónimo de estar sanos

Otro detalle que recuerda el Colegio es que usar medicamentos para adelgazar sin la guía de un profesional puede ser un verdadero autogolazo para el estado nutricional.

Si a usted se le quita el hambre a la fuerza y deja de comer bien, se expone a sufrir náuseas, vómitos, alteraciones digestivas, deficiencias nutricionales y una severa pérdida de masa muscular.

“Perder peso no siempre significa mejorar la salud”, dice la experta. Si usted deja de consumir los nutrientes que su cuerpo clama, puede arruinar su bienestar aunque la balanza marque menos kilos.

¡Cuidado con los péptidos!

¡No se deje engañar tan fácil!

Los nutricionistas le piden que desconfíe siempre de esas publicaciones que le prometen resultados inmediatos o que usan las famosas fotografías de “antes y después”, jurando que el producto funciona para todos por igual.

La regla de oro es muy clara: no adquiera medicamentos ni sustancias inyectables mediante vendedores no autorizados. Siempre verifique que tengan registro sanitario y busque una orientación profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.

Y recuerde algo muy importante: los nutricionistas no están facultados para recetarle medicamentos, pero son los profesionales indicados para armarle su plan de alimentación.