Rodrigo Chaves elimina obligatoriedad de vacuna contra covid-19

Otra vez el presidente Rodrigo Chaves Robles le vuelve a hacer la cruz a la vacunación obligatoria para mayores de edad contra el covid-19 ya que ahora firmó otro decreto este 27 de marzo para eliminarla.

Recordemos que el 8 de mayo, al asumir la presidencia, Chaves y la exministra de Salud, Joselyn Chacón, firmaron un decreto para eliminarla, pero aquel decreto solo motivaba a las instituciones públicas del Estado y al sector privado a no aplicar sanción de despido contra los trabajdores que no se quisieran vacunar contra el covid-19.

Todo contento el presidente Rodrigo Chaves anunció que ya no es obligatoria la vacuna contra el covid-19 para mayores de edad. (YOAN VALAT/AFP)

“Compatriotas les tengo muy buenas noticias: misión cumplida. El ministro interino (de Salud, el doctor Alexei Carrillo Villegas) y yo acabamos de firmar un decreto que hace que las personas que quieran vacunarse contra la covid-19 tengan acceso a la vacuna, pero que las personas que no quieran vacunarse en el ejercicio de la independencia de su voluntad no tengan obligatoriamente que vacunarse y que no vayan a perder sus trabajos”, dijo muy feliz el presidente.

“Entre las razones técnicas para la eliminación están: En este momento existe vacuna disponible contra covid-19 para toda la población mayor de 6 meses de edad; la tasa de mortalidad asociada al covid-19 por cada 100.000 habitantes en setiembre de 2021 era de 27%, ahora es de 3%. Igualmente, la tasa de letalidad pasó de 1% a 0,38% en la actualidad.

“Se cuenta en la semana epidemiológica 10 del año 2023 con los siguientes porcentajes de vacunación contra covid-19 en personas mayores de 18 años: primera dosis 95.8 %; segunda dosis 91.7 %; tercera dosis 66.1%; cuarta dosis 29.2% y quinta dosis 1.1%”, justifica el Gobierno.

El Gobierno le dice no a la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19, pero eso sí, advierten que hay que seguirse cuidando y respetando protocolos. (Cortesía)

Sí hay excepción a este decreto firmado por Chaves y desde Casa Presidencial explican: “Ahora bien, será obligatoria la vacunación contra covid-19 únicamente en los funcionarios y trabajadores de la salud que participan en la atención directa a pacientes; tanto del sector público como del sector privado. Lo anterior con excepción de aquellos funcionarios y trabajadores que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra la covid-19″.

“También se tomó como base el criterio científico y técnico de la OMS, así como la realidad epidemiológica nacional para eliminar la vacunación”, mencionó el doctor Carrillo.

Eso sí, en el mismo documento Casa Presidencial recuerda que: “Es preciso fortalecer el mensaje a los costarricenses de que no se puede bajar la guardia, el virus sigue circulando, deben mantenerse las medidas de prevención y los protocolos ya conocidos de estornudo, tos y saludo, lavado de manos, así como evitar lugares públicos si se tienen síntomas sospechosos”.