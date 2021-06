El 21 de abril, mientras estaba subiendo unas gradas, yo sentí un agotamiento raro y como que me faltaba el aire, pero no le di mucha importancia. Al día siguiente me levanté en la madrugada y me fui para la panadería que tengo en el centro de Turrialba, pero a media mañana me sentí muy agotado y tuve que acostarme en un catre que tengo ahí, entonces una de mis hijas llegó a recogerme y me llevó al hospital. Ahí me hicieron la prueba y al ver que era positivo me mandaron al CEACO.