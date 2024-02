Sondeo sobre elecciones municipales: “No conozco a los candidatos a alcalde ni me interesa”

Las elecciones municipales son muy importantes porque los alcaldes son los que guían, en gran medida, el desarrollo de los cantones.

Este domingo 4 de febrero se elegirán, en los 84 cantones, alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito. Las personas electas ocuparán sus puestos del 1° de mayo del 2024 al 30 de abril del 2028.

Muchos ticos irán a votar este domingo sin conocer a los candidatos a alcalde. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Pese a la importancia que eso tiene, la mayoría de costarricenses se sienten desmotivados con respecto a la política en los cantones.

La Teja hizo un pequeño sondeo en el centro de San José, recorrimos la avenida Central y entrevistamos a 34 personas para saber qué piensan de las elecciones municipales y si conocen a los candidatos a alcalde de su cantón, y los resultados fueron contundentes.

Solo cinco personas dijeron conocer a los candidatos a alcalde de sus municipios; otras cinco dijeron conocer a algunos, no todos, y las otras 24 reconocieron que no tienen idea de quiénes estaban luchando por llegar a la alcaldía de sus cantones.

“Qué va, los candidatos prometen cosas y no las cumplen, siempre es igual, no sé si voy a ir a votar”, dijo Luz López, vecina de Paraíso de Cartago.

Esta será la elección municipal más compleja de la historia. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

Luis Zeledón, vecino de La Unión, dijo que él ya decidió que no irá a votar.

“No conozco a los candidatos, no me llama la atención ese tema de las elecciones municipales desde hace muchos años, no creo en ninguno de esos políticos que solo se acuerdan del pueblo cuando necesitan un puesto y después de ahí ya no somos nada. No pienso ir a votar”, expresó.

David González, también de La Unión, dijo que para él los políticos son deshonestos.

“No conozco a los candidatos a alcalde ni me interesan, me siento desmotivado de la política, son un montón de mentirosos que solo se preocupan por ellos mismos”, manifestó.

Maribel Zamora dice que irá a votar con la fé de que el nuevo alcalde de San José haga un cambio. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

Preocupación

La mayoría de personas consultadas dijeron que sus cantones necesitaban un cambio, pero pocas se sintieron confiadas en que las elecciones ayudarán a eso.

Ana Catalina Enríquez, vecina de La Carpio, fue una de las pocas que dijo tener esperanza.

“Ya decidí por quien votar, quiero un cambio, la comunidad lo necesita, somos una comunidad que está muy abandonada porque lo que es la municipalidad no entra a La Carpio, necesitamos más espacios de recreación para los niños, para que se alejen de la delincuencia, las drogas y todo eso”, dijo la joven.

El politólogo Gustavo Araya dice que generalmente las elecciones municipales tienen la característica de no convocar a la mayoría de las personas.

Sondeo sobre elecciones municipales (Rocío Sandí Z.)

“En Costa Rica la elección que más participación tuvo fue la pasada, la de 2020 en donde prácticamente votó un tercio del padrón nacional electoral.

“Lo que sucede detrás de la apatía de las personas respecto al régimen municipal es que por lo general no convoca emocionalmente, tanto como si convocan las elecciones nacionales presidenciales y por diputaciones”, dijo el experto.

Araya dijo que muchas personas desconocen la gran importancia de las labores que hacen los municipios, por eso no le dan la importancia debida.

“Las municipalidades se encargan de más del 80% de las carreteras del país. El cobro de los impuestos se encarga de dar soporte a las policías municipales, a la recolección de basura, el ornato, el aseo de las ciudades, todo es de suma importancia para la población”.

Maribel Zamora irá a votar con la esperanza de un cambio

Partidos grandes llevan ventaja

La politóloga Fanny Ramírez coincide con Araya en que el abstencionismo de las elecciones municipales es un claro reflejo del desconocimiento de la gente sobre cómo influyen las municipalidades en la calidad de vida de las personas.

Ramírez dice, además, que en estas elecciones juegan un papel fundamental las estructuras de los partidos.

“Ese voto que nosotros llamamos, el voto duro, los que siempre van a votar, porque realmente como se ganan las elecciones de manera simple, es decir, no se necesita un porcentaje de votos para ganar, con solo que se movilicen unos cuantos votos, evidentemente las estructuras juegan un papel fundamental en esa movilización de votos, en estos casos los partidos tradicionales tienen una gran ventaja”, explicó la politóloga.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asegura que estas elecciones municipales son consideradas como el proceso electoral más complejo que ha tenido la historia costarricense por la gran cantidad de partidos cantonales que hay, la variedad de candidatos es mucha.