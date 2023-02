Tica maquillará a las top models en la semana de la moda de Nueva York

Los amantes de la moda tienen clarito lo que es la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más prestigiosos de este campo en el que participan modelos que ocupan los primeros lugares de las pasarelas del mundo y una tica dirá presente.

Mariana Astúa maquillará a las modelos en la Semana de la Moda de Nueva York. (Cortesía )

El primer evento de este 2023, que se llevará a cabo del 10 al 15 de febrero, mostrará las prendas elaboradas por los famosos diseñadores como Ralph Lauren, Marc Jacobs o quienes dan sus primeros pasos en este mundo empresarial para las colecciones de otoño/invierno.

Esta edición tendrá la participación de la primera maquillista costarricense como parte del evento de moda, preparando a las modelos antes de saltar a la pasarela, se trata de Mariana Astúa, una joven de 26 años vecina de Rorhmoser.

Aunque la actividad para el público inicia el 10 de febrero, Mariana viajará desde este sábado 4, porque el domingo ya debe estar en la charla introductoria para conocer todos los detalles como de en dónde le tocará estar y en cuáles pasarellas.

La joven josefina tenía muy claro desde que inició hace nueve años en este campo, que quería estar en la Semana de la Moda de Nueva York y se preparó para alcanzar su sueño.

Sueño cerca de ser realidad

En el 2022 estuvo a punto de alcanzarlo, pero cuando la contactaron en setiembre, ya estaba casi por efectuarse la edición primavera/verano, por lo que debió seguir esperando su oportunidad.

“Empecé en el mundo de la belleza por mi familia que tiene un negocio en Escazú desde hace 27 años. Desde que estaba en la escuela, en vacaciones y los fines de semana, iba a barrer cabellos y estar ahí en ese mundo”, dijo la artista del maquillaje.

Durante los últimos dos años Mariana se capacitó con todo lo necesario para poder ser seleccionada. (Cortesía )

Desde niña tiene inclinación artística, llevó cursos de pintura en la escuela y aunque inició como manicurista y hasta trabajó en estilismo, el maquillaje fue lo que la enamoró.

“Me encantó y era como mi medio de poder expresarme tal como soy y poder crear. Me gusta el maquillaje natural porque me permite resaltar que se vea la belleza de la persona más pulidita”, compartió Astúa.

Desde hace cuatro años se independizó del negocio familiar, pero asegura que siempre está dispuesta a apoyarlos si la necesitan.

Nueva York su ciudad favorita

Mariana tiene una clientela muy reservada, que la recomiendan de boca en boca y el año pasado la invitaron a participar en el Fashion Week de nuestro país, que fue su primera experiencia con un evento de la moda.

“Fue muy interesante, pude convivir y socializar con muchos maquillistas. Ver sus trabajos, pero ha sido lo único a lo que he estado expuesta. También estuve ayudando en obras benéficas, informándole a las mujeres sobre cómo maquillarse y cuidarse”, comentó.

La oportunidad de ser invitada a Nueva York, que es su ciudad favorita, y poder soñar en grande y crear la idea de estar en un evento tan importante, lo considera increíble.

El maquillaje natural es el fuerte de la costarricense y lo que le abrió las puertas neoyorquinas. (Cortesía )

“He ido ya cuatro veces a Nueva York, pero esta vez me iremos por dos semanas mi pareja y yo y queremos vivir la experiencia más neoyorquina”, dijo Mariana.

Para alcanzar su sueño se estuvo orientando en la línea del maquillaje que se necesita para poder participar en él en un evento de moda.

“He invertido en mi carrera con maquillistas internacionales que ya han participado en pasarelas muy famosas y tienen una carrera y una exposición de otro plano de belleza para poder aspirar a hacer algo así. Hace dos años comencé a informarme sobre las oportunidades que había para Latinoamérica y aplicar”, explicó Mariana.

Como parte de su preparación llevó una clase maestra con Laura Pantoja, una colombiana muy famosa que participó en el 2022 en el evento y aprovechó para consultarle cómo fue su experiencia y pedirle bolados. También matriculó otros cursos virtuales.

“Va a ser muy emocionante. Intentaré socializar un poco más para hacer contactos y conocer nuevas artes y técnicas de belleza y la moda. Estoy feliz porque hay muchos latinos participando y he estado hablando con una venezolana y una colombiana. Espero que esto sea un paso para que todos los artistas puedan aplicar y piensen en grande”, contó ilusionada la joven.

Lloró de alegría

La maquillista confesó que cuando finalmente recibió la ansiada llamada en diciembre anterior informándole que había sido seleccionada, tanto ella como su pareja, no pudieron contener las lágrimas de felicidad.

La supermodelo Bella Hadid muestra los diseños de Michael Kors en la semana de la moda de Nueva York de febrero del 2020. (Richard Drew/AP)

“Me puse a llorar porque nunca había sentido la experiencia de lograr algo que uno siempre se había propuesto. No cabía de la emoción, no soy de sudar y me sudaba todo, las manos, pies y el cuerpo, sentía frío y calor. Fue una superexperiencia, pero guardé la serenidad hasta recibir la carta formal que llegó hace poco más de una semana”, describió Astúa.