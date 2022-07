Tica renunció al trabajo, fundó hogar con un dólar y ha ayudado a más de 300 niños

María Mairena (der) dice que su mamá, Felicia, apoyó su proyecto hasta el día en que murió. Foto: Cortesía. (Cortesía de Hogar Fe Viva)

María Mairena Pereira tenía todo lo que había soñado: una carrera universitaria en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, un buen trabajo y una vida tranquila; sin embargo, había algo en su corazón que no la dejaba tranquila.

En el 2010 visitó el Hospicio de Huérfanos de San José y la impactó ver a tantos niños sin papás, eso hizo que comenzara a crecer un fuego dentro de ella.

“Me conmovió ver a esos pequeños necesitando amor, sabiendo que también había muchas mujeres que soñaban con ser mamás y no podían y Dios me puso un proyecto en mi corazón.

“Dos años después renuncié a mi trabajo en el BAC San José y empecé a ver cómo hacia realidad mi proyecto. Fui al PANI y me escucharon, me dijeron que me apoyaban, pero que por una cuestión de presupuesto no podían ayudarme económicamente, así que empecé a buscar fondos por mi lado”, contó.

En el hogar los niños reciben mucho amor y bendiciones. Foto: Cortesía. (Cortesía de )

Uno de los primeros pasos fue buscar un lugar. María vio una casa en barrio Escalante que le pareció perfecta para su proyecto y fue a hablar con la dueña para pedirle ayuda.

“Empece apenas con un dólar en la cuenta, pero Dios no nos ha faltado y hemos salido adelante siempre.

“Le expliqué que quería poner una fundación para recibir niños sin hogar porque Dios me lo había puesto en el corazón, fui sincera y dije que no tenía dinero para pagar el alquiler y la señora me contestó que el proyecto Él me lo había puesto a mí, pero no a ella, así que salí muy triste de ahí. A la media hora la dueña de la casa me llamó por teléfono y me dijo: ‘ya Dios me lo puso a mí también en el corazón, la voy a ayudar’ y en mayo del 2012 nació la Fundación Hogar Fe viva”, narró la valiente.

Grandes luchas

Los primeros meses María se dedicó a comprar cunas, camas y todos los artículos que necesitaban los niños que iba a albergar y en diciembre del 2012 llegaron los primeros 12 pequeños necesitados de amor.

“Recuerdo que varias veces me tocó ir al ICE a pedir que por favor no nos cortaran la luz, ha sido una lucha enorme ir saliendo adelante con cada gasto, pero en estos años ya han pasado por aquí más de 300 niños a los que hemos podido ayudar y eso hace que valga la pena todo el esfuerzo”, manifestó la fundadora.

Aquí viven niños en abandono y en condición de vulnerabilidad. Foto: Cortesía. (Cortesía de )

Desde el primer momento el hogar ha trabajado bajo la supervisión del PANI; sin embargo, fue hasta el 2020 que la institución estatal empezó a financiar parte de la obra social. Actualmente el Patronato aporta el 40% del dinero que necesitamos cada mes, el otro 60% lo busca la fundación.

“Ahorita tenemos 24 niños en el hogar. Tenemos contratadas niñeras, una enfermera, asistentes de pacientes, una maestra de educación especial y con ese equipo vamos atendiendo a los niños.

“Los pequeños que llegan aquí fueron abandonados o están en situación de vulnerabilidad y el PANI decidió que lo mejor era que se separaran de sus familias para ponerlos a salvo. Cuando llegan es muy fuerte el cambio, son niños de los cero a los seis años y aunque están pequeños sienten que los separaron de sus familias y lloran mucho porque los extrañan”.

María cuenta que muchos de los niños que llegan a la fundación han sido víctimas de abusos, agresiones y otras situaciones por lo que requieren ayuda sicológica para dejar atrás el daño que les han hecho.

Los funcionarios del hogar se esperan por darse a los pequeños lo mejor para verlos sonreír. Foto: Cortesía. (Cortesía de )

Mucho dolor

La mayor parte de los pequeños salen del Hogar porque una familia los adopta y eso llena de satisfacción a María, un número pequeño tiene la bendición de regresar con sus familias luego de que sus papás se rehabilitan. También les ha tocado ver morir a dos pequeños por problemas de salud.

“Tenemos niños con necesidades especiales, algunos son oxígeno-dependientes, a otro le acaban de hacer una cirugía de corazón, tenemos pequeños con traqueostomías y hasta con cáncer, a todos ellos les damos mucho amor y todos los cuidados especiales.

“Ahorita estamos aferrados a Dios porque una de nuestras niñas está internada. Tiene cuatro años y nació sin esófago y hace dos meses la operaron en el hospital de Niños para una reconstrucción, ahorita está en cuidados intensivos y le rogamos a Dios que logre salir adelante”.

María cuenta que esta chiquita les ha tocado el corazón, ella sueña con poder saborear la comida que le dan, pero como no tenía esófago no podía hacerlo.

“Lo que más queremos es que salga bien de todo este proceso para que regrese al hogar y podamos verla disfrutar de la comida como ella siempre ha querido”, dijo la fundadora.

Doña María nos contó que siempre hacen lo posible por celebrar los cumpleaños de los chiquitos y en Navidad darles al menos una mudada nueva porque la mayoría antes de llegar al centro nunca había estrenado ropa, ni mucho menos un par de zapatos.

“Se le llena a uno el corazón cuando los ve abriendo los regalos y se ponen la ropita y los zapatos, me llegan a enseñar eso con una felicidad enorme y la carita iluminada, esa es la mejor recompensa que uno puede tener”, aseguró.

Si usted quiere ayudar a este proyecto que lleva bendición a los niños necesitados puede hacer transferencias por medio del SINPE móvil 8813-4864, también puede comunicarse con la fundación por medio de la página de Facebook Hogar Fe Viva Costa Rica

Muchos de los pequeños tienen condiciones médicas especiales. Foto: Cortesía. (Cortesía de )