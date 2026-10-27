Tico se fue a Estados Unidos a estudiar y terminó convertido en soldado del Ejército

La vida de Julio César Jiménez Rodríguez dio un giro que nunca imaginó. Este joven de 23 años y oriundo de Miramar de Puntarenas se fue a Estados Unidos con la idea de estudiar, pero terminó vistiendo el uniforme del Ejército de ese país.

Lo curioso es que nunca había pensado en ser militar. Sin embargo, cuando atravesaba una etapa en la que no se sentía a gusto con el camino por el cual transitaba su vida, encontró una oportunidad que le despertó una ilusión inesperada.

Hoy, después de tres años en el Ejército, reconoce que aquella decisión le cambió el chip, la vida y la manera de ver su futuro.

Julio César, oriundo de Miramar de Puntarenas, nunca imaginó que terminaría formando parte del Ejército de Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

Una oportunidad inesperada

Julio se fue de Costa Rica en el 2020, cuando tenía 17 años. Su mamá ya estaba en Estados Unidos, así que aprovechó la oportunidad para irse a estudiar.

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“Pero las cosas no salieron como esperaba. Trabajé primero en pintura y después en un restaurante mexicano, donde se estuve en la cocina. Estudiar no me gustaba del todo y tampoco me sentía a gusto con su trabajo. Llegué a un punto en el que me preguntaba qué quería hacer con mi vida.

“Fue entonces cuando, mientras navegaba en la computadora, encontré un anuncio de los rescatistas de combate de la Fuerza Aérea estadounidense (el Special Warfare de la Air Force), conocidos como Pararescatadores”, dice.

Le llamó la atención aquel grupo especializado en búsqueda y rescate, cuyos integrantes se preparan en áreas como buceo, paracaidismo y atención médica. Los videos lo fascinaron y decidió intentarlo.

“Aunque era un muchacho delgado que nunca había sido muy aficionado al ejercicio, comencé a entrenar con una disciplina que no conocía. Seguí una dieta estricta, corrí diariamente y pasé largas horas en el gimnasio.

“En las pruebas de buceo incluso llegué a casi ahogarse varias veces, pero no aflojé, seguí adelante”.

A los 17 años, Julio César se marchó a Estados Unidos con la intención de estudiar, pero la vida le tenía preparado un camino muy diferente. (Cortesía/Cortesía)

Después de meses de preparación, cuando parecía estar cerca de alcanzar su objetivo, descubrió que necesitaba la ciudadanía estadounidense para ingresar a aquella unidad. Él tenía residencia permanente, pero no ciudadanía. Su sueño se vino al suelo.

“No estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Frente a la oficina de aquella unidad estaba la del Ejército, así que entré y pedí un contrato que me permitiera incorporarme lo más pronto posible. La semana siguiente comencé el entrenamiento básico”, asegura.

El muchacho que cambió su historia

En unos tres meses se convirtió en soldado y, seis meses después, completó su preparación como explorador de reconocimiento de caballería, conocido como “Cavalry Scout”.

“El trabajo consiste en recoger información sobre el terreno, las rutas y las posibles amenazas para ayudar a los comandantes a tomar decisiones en situaciones de combate.

“Aunque mi labor está relacionada con operaciones de guerra, aclaro que no he vivido un enfrentamiento directo, o sea, no he estado en el campo de batalla todavía”.

Al mirar hacia atrás, reconoce que el Ejército lo transformó.

Él mismo admite que antes era “un muchacho que andaba haciendo mucho feo” y que atravesaba una etapa en la que no tenía claro qué hacer con su vida. Creo que sin el ejército posiblemente estaría como varios de mis amigos aquí que son alcohólicos.

“La disciplina y las responsabilidades me permitieron descubrir una versión diferente y positiva de mí mismo”.

Actualmente tiene el grado de especialista, E-4, y acaba de terminar una escuela de liderazgo que podría permitirle convertirse en sargento en los próximos meses.

La disciplina y las exigencias del Ejército transformaron la vida de este costarricense, quien reconoce que la experiencia le cambió la manera de pensar y de ver su futuro. (Cortesía/Cortesía)

Una maleta llena de recuerdos

Julio tiene planes de trabajar en construcción y maquinaria pesada, un campo en el que podría incorporarse a la empresa de su papá.

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Mientras llega ese momento, aprovecha las oportunidades para volver a su tierra, porque vivir lejos le ha enseñado a valorar todavía más las cosas que antes parecían cotidianas.

Él lo explica con una comparación sencilla: “comer arroz y frijoles en Estados Unidos no es lo mismo que hacerlo en Costa Rica; se siente hasta la tierra donde crecieron los alimentos y las manos de quienes los cosecharon. En Estados Unidos no”.

En la foto con el papá, don Denis Jiménez de Transportes y Maquinaria El Rayo. (Cortesía/Cortesía)

Por eso, cada vez que prepara la maleta para regresar a Estados Unidos, procura llevarse un pedacito de su país.

“Empaco café, reposterías, pan y todo lo que sea de comer que pueda llevarme. Pero hay un producto que ocupa un lugar especial: la leche en polvo. Me llevo tanta que hasta llego al límite del peso permitido en la maleta”, comenta mientras se ríe.

Detrás de esa anécdota hay algo más que el gusto por los productos nacionales. Está el cariño por su tierra, por sus raíces y por todo aquello que sigue sintiendo como hogar.

Como explorador de reconocimiento de caballería, Julio César se encarga de recopilar información sobre el terreno y posibles amenazas para apoyar las decisiones de sus superiores. (Cortesía/Cortesía)

“Me fui de Miramar de Puntarenas siendo apenas un muchacho que buscaba su camino.

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“Encontré en Estados unidos la oportunidad donde menos la esperaba, aprendí a exigirme y descubrí que podía construir un futuro distinto”, concluye con orgullo.

Julio César Jiménez salió de Miramar a los 17 años y, tras atravesar una etapa en la que no sabía qué hacer con su vida, encontró en el ejército una oportunidad para cambiar su historia. (Cortesía/Cortesía)

Julio César Jiménez salió de Miramar a los 17 años y, tras atravesar una etapa en la que no sabía qué hacer con su vida, encontró en el ejército una oportunidad para cambiar su historia. (Cortesía/Cortesía)