Tico se inventó una birra baja en calorías que sí sabe a cerveza

Hace una semana se lanzó la cerveza más baja en calorías en Centroamérica. Cortesía.

Después de tomarse las frías el fin de semana siempre queda ese cargo de conciencia de que rompió, y a lo grande, la dieta, más si uno ya jala una panza de birra que cuesta disimular.

Hace seis meses, Ignacio Castro se planteó el tremendo reto de crear una cerveza baja en calorías y que sepa a cerveza de verdad.

Ignacio es el director de Eremita Cervecería Ermitaña y comenzó a probar diferentes versiones de la bebida, hasta que dio en el punto.

Esta marca de cerveza artesanal salió al mercado hace un año y medio y una de las metas que se propuso Castro fue crear bebidas de acuerdo a lo que solicitan sus clientes.

₡1.500 es el costo de cada lata de cerveza.

“Los clientes nos dan propuestas que les gustaría probar y por eso quisimos experimentar con algo diferente.

“Llevamos seis meses sacando versiones de la cerveza, poco a poco íbamos encontrando el balance, ver cuánto necesitábamos de alcohol para que se sintiera como una cerveza, que no nos pasara con otros productos que son ligeras en calorías, pero se sienten aguadas y queríamos lograr un equilibrio”, afirmó.

Castro recordó que desde hace más de 10 años trabajan en la producción de cervezas artesanales.

“Al inicio comencé colaborando con una empresa llamada Treintaycinco Fábrica de Cervezas, que estaba enfocada en la distribución y siempre tuve en mente el tema del diálogo con los clientes.

“Queríamos hacer algo más pequeño, trabajar lo que se llama cervezas de autor (originales) y para mí es fundamental verle la cara a los clientes cuando prueban el producto y por eso, desde hace 3 años tomé la batuta para organizar mi equipo de trabajo. La empresa la fundé en agosto del 2022″, recalcó.

Esta fría se puede tomar acompañada de un ceviche, una ensalada o una carne blanca. Cortesía.

Características

Esta bebida se llama “Eremita Low Cal”. Se vende en lata, contiene 72 calorías y la venden en una presentación de 355 ml.

“Los principales enemigos de la cerveza son la luz y el oxígeno y en una lata no penetra la luz y al no tener el cuello conserva su calidad. Esta cerveza no tiene preservantes, en su preparación queremos honrar las tradiciones de la cerveza alemana y no contiene antioxidantes ni preservantes artificiales.

“Es una bebida que tiene 2.8% de alcohol, lo que la convierte no solo en una cerveza ligera en calorías, sino que una persona se puede tomar un par y no tendrá esa sensación de ebriedad”, destacó.

Ignacio Castro creó la cerveza hace seis meses. Cortesía.

Según sus creadores, la “Eremita Low Cal” es una cerveza amarilla pálida, perfectamente cristialina que al tomarla obtiene una sensación refrescante con un final seco y chispeante y el consumidor va a sentir unas ligeras notas como a pan acompañdas de un lúpulo floral. El lúpulo es un preservante natural que le da el sabor amargo a la cervecita.

Esta birra se produce durante 8 semanas, para darle el sabor y la calidad que desea. Dos veces a la semana inician el proceso de fabricación y hacen 1.000 litros por tanda.

Para lograr su objetivo, Ignacio buscó la cantidad de calorías que contiene otras frías del área. La Imperial Ultra tiene 85, Imperial Silver 120, Imperial convencional 138, Heineken 142, Coronita Extra 148, Pilsen 150, Gallo (Guatemala) 140, Toña (Nicaragua) 100 y Salvavida (Honduras) 144.

La cerveza se prepara y está lista ocho semanas después para consumirse. Cortesía.

¿Con qué acompañarla?

Si usted quiere disfrutar de esta fría, su creador le recomienda que la acompañe con un buen ceviche o también con una ensalada. Otra forma de consumirla es con una carne blanca, como un pollito.

“La respuesta de la gente ha sido muy buena, desde el momento en que la probaron. Cuando diseñamos recetas o lo que buscamos es siempre el balance perfecto que te haga querer seguir al siguiente trago”, explicó.

La cerveza se consigue en el restaurante Eremita Tap Room, que se localiza en Escazú, pero también la puede conseguir en línea, a través del sitio web de la página www.casaeremita.com.

Otra manera de comprarla es escribir al 7070-8161 y dos días después se le entrega a la puerta de su casa. O si le urge, está disponible en plataformas de envío de comidas.

La lata de cerveza cuesta ¢1.500 y con respecto al precio, esto dijo Ignacio: “nuestra cerveza no tiene extractos, está hecha con ingredientes naturales, por eso, no apuramos el proceso de preparación, no usamos ningún tipo de enzimas para apurar el trabajo cuando fermenta.

“Hay un tema de escala, al producir en pequeñas cantidades no podemos tener los precios de otras cervezas que vemos en el mercado, que cuesta entre ¢600 y ¢700″, comentó.