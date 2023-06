Tiktoker coreano quedó sorprendido por no pagar parqueo en estacionamiento de un supermercado

Un tiktoker coreano que vive en México, identificado como Diego, estuvo de visita en nuestro país y a través de su perfil en TikTok contó algunas de las cosas que le sorprendieron de Costa Rica.

“Es necesario tener un carro 4x4, además, muchas de las carreteras son en doble sentido por lo que uno debe saber cómo rebasar. No sé si solo sea en Uvita, pero todo cerraba muy temprano como a las 9 o 10 de la noche y sufrimos porque teníamos mucha hambre”, cuenta el tiktoker.

El coreano señala que los ascensores y los parqueos de Walmart son diferentes a los de México.

“En los ascensores no existe un piso de planta baja solo el piso número 1 al igual que Corea, además que en los bancos de Costa Rica te permiten usar el celular, aquí por ejemplo en México está prohibido usarlo, también me di cuenta que no pagan el estacionamiento de Walmart no sé si solo sea en la sucursal que está cerca del aeropuerto en Alajuela, pero no se paga el estacionamiento”, destacó Diego en su video.