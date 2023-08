Tiktoker mexicana mostró el manjar que come, aunque a los ticos les pareció una cochinada

La mexicana contó que era un mangar. Captura

¿Comer insectos? Suena loco, pero lo que para alguien puede ser un simple insecto, para otros puede ser un delicioso aperitivo que se puede comer de diferentes maneras.

Una usuaria de TikTok llamada Suceli Domíguez, compartió un video en esta red social muy interesante, pues ella añade que los ticos nos estamos perdiendo de un aperitivo delicioso.

“Los ticos se están perdiendo de un manjar de Dios, porque no saben que hay unas hormigas que se comen, acá en Costa Rica he visto que salen unas hormigas grandes, en Chiapas México le llamamos Nucú, y se comen”, dijo la mexicana que vive en nuestro país.

Domínguez le mostró a sus seguidores que una amiga de México le trajo una bolsita con varias ya que según contó es temporada de la famosa hormiga.

La mexicana mostró como se comen las famosas hormigas

“Yo he visto que salen acá, pero mi esposo me dijo que aquí no se comen, y no saben de los que se están perdiendo, son riquísimas”, agregó la usuaria.

Ella contó que en Chiapas México sí se comen y que desconocía si en otras partes de su país también se las mandaban, contó que se tuestan o se doran y luego se comen con limón o con sal.

La joven agregó que las de México son muy parecidas a las de nuestro país y que ella cree que son las mismas.

“No se si son exactamente las mismas, yo creo que sí, y siento que se está desperdiciando es oro puro”, afirmó.

Además contó que tenía un sabor particular pues saben a maní y que son crujientes.

“A mi esposo le di hormigas pero no le gustaron y seriamente estoy pensando en pedirle el divorcio porque no es posible que no le gustaran” dijo en son de broma.

“Aquí les decimos zompopas y tienen un olor desagradable”, “Bueno me lo seguiré perdiendo”, “Con solo ver semejantes hormigas lo primero que pensamos es en fumigarlas”, “Sí, esas salen en invierno y caen por montones”, fueron parte de los comentarios de los seguidores.