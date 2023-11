Tiktoker trans: “He sufrido abuso sexual, bullying, violencia verbal y física por mi apariencia”

Este domingo 19 de noviembre es el Día del Hombre y por eso queremos contarles la historia de Damián González, un joven que vivió durante muchos años de su vida sintiéndose diferente.

La imagen de mujer que veía en el espejo no correspondía con lo que sentía y prefirió guardar esos sentimientos durante mucho tiempo. La depresión se apoderó de él y lo llevó a atentar tres veces contra su vida; sin embargo, luego de tocar fondo se armó de valor y enfrentó sus emociones para buscar el cambio de género que necesitaba, así encontró paz y la felicidad.

Damián está feliz de los cambios físicos gracias a las hormonas, el gimnasio y la buena alimentación. Foto: Cortesía. (Cortesía)

A sus 32 años, ahora es tiktoker y encontró en las redes sociales una vitrina que le permite educar sobre el tema de los transgénero como él. Damián conversó con La Teja y dijo que sueña con ser un influencer reconocido y un activista LGBTI.

— ¿Dónde nació y cómo fue su niñez?

Nací en San José. Mi niñez fue algo fuerte ya que sufrí de abuso sexual, bullying, violencia verbal y física por mi apariencia y comportamiento. Crecí al lado de una persona con una condición mental inestable, lo que me llevó a buscar un camino de adulto desde muy chico, ya a mis 15 años era prácticamente independiente porque salí huyendo de esa realidad.

— ¿A qué edad se dio cuenta de que su identidad de género no coincidía con lo que usted sentía?

No es darse cuenta o no de nuestra identidad, es solo no ser como los demás y yo siempre he sido diferente.

— ¿Le contó a alguien o se lo guardó?

Siempre me guardé mi incomodidad porque me sentía tan ajeno a mí mismo. El tener tantos problemas que resolver no me permitía siquiera ocuparme un segundo de mis sentimientos y psicología. Siempre viví con depresión y ansiedad.

Él sueña con ser un influencer reconocido, ahorita tiene 30 mil seguidores en TikTok. Foto: Cortesía. (Cortesía)

— Usted tiene un hijo, ¿estuvo casado?

Estuve en una relación de unión libre con una persona que amé, pero las cosas no funcionaron, pero sí, de ahí y totalmente esperado, llegó lo mejor de mi vida: mi hijo Mateo, él es el centro de mi universo.

— ¿Él le dice mamá o papá?

Mi hijo me dice Blanco, porque mi actual esposa es morena y en un principio la sociedad lo etiquetaba con que tenía dos mamás, mi esposa era la morena y yo la blanca. Pero él fue solo modificando mis pronombres y ahora me dice Blanco.

— ¿Cómo le explicó el cambio que tuvo su vida?

A mi hijo solo le explico cómo me sentía antes y cómo me siento ahora, él sabe que soy feliz y en nuestra familia es indispensable que todos seamos felices mientras no dañemos a otros. El no haberle enseñado a seguir una doctrina social le permite ver las cosas con diversidad y respeto.

— ¿Qué lo hizo tomar la decisión de luchar por ser usted mismo?

La decisión de luchar por mí llegó a la tercera vez de intentar terminar con mi vida, cuando toque fondo y busqué ayuda psiquiátrica y psicológica porque la vida es un regalo que aún quiero disfrutar, y ya era hora de que fuese por mí y para mí.

Damian muestra en su Tiktok el cambio físico que ha tenido

— ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso?

Lo más difícil sin duda fue lo desconocido, el miedo de algo nuevo porque vida solo hay una y es para vivirla al máximo.

— ¿Tuvo el apoyo de su familia?

No he tenido nunca apoyo en absolutamente nada de mi vida de parte de la familia genética, no son más que un título social, no todos tenemos un lazo familiar lleno de amor y protección.

Pero sí te podría decir que la familia que he construido a lo largo de la vida me da apoyo incondicional.

— ¿Cómo se siente ahora?

Actualmente me siento más pleno y lleno de vida que nunca, tengo ganas de comerme el mundo a mordiscos, nunca me levanté por la mañana teniendo tantas ganas de vivir como ahora porque ya sé cuál es mi propósito y misión en la vida y voy a luchar por ello.

Durante muchos años Damián vivió deprimido, pero ahora se siente pleno. Foto: Cortesía. (Cortesía)

— ¿Cuáles son los principales cambios que ha tenido con la terapia hormonal? ¿Cuánto lleva con ella?

Los cambios más notorios en este año y siete meses de tratamiento son el cambio de voz, crecimiento de vello corporal, patrón de calvicie masculino, aumento del líbido, diferente desarrollo en los genitales, redistribución de grasa corporal, disminución del pecho. Psicológicamente me es más difícil expresar emociones, más no me cuesta empatizar, solo expresarlas.

— ¿Piensa celebrar el Día del Hombre?

Celebro cada día que hoy soy libre, que ahora soy el ser que me siento desde que tengo uso de razón.

— ¿Para usted qué significa ser hombre?

La masculinidad y feminidad son una construcción social, no hay algo que nos rige como hombres y mujeres más que la guía que nos han heredado de generación en generación, donde el rosa es de niñas y el azul de niños. Somos seres de energía y es lo que entregamos a otros y recibimos, independiente de nuestro género, un hombre es un ser lleno de virtudes, defectos y sentimientos, al igual que una mujer.

Como escuche una vez, ser un hombre es solo dejar de ser un niño, es madurez, es responsabilidad, es fuerza, es estabilidad, pero no es ser más, menos o diferente a una mujer.

El tiktoker quiere ayudar a otras personas trans a vivir su proceso

— ¿Se siente orgulloso de lo que ha logrado?

Me siento totalmente orgulloso de lo logrado y de lo que espero lograr, pretendo en algún momento ser visualizado como un influencer y una persona activista LGBTI con el fin de ayudar a otras personas trans y educar a los demás de un tema que aún es un tabú.

— ¿Cómo se llama su esposa?

Se llama Melissa y es el amor de mi vida, mi apoyo, mi persona favorita en todo el mundo, en esta vida y las que sean.