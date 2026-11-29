Marlen Víquez, tamalera de muchos años habla sobre esta tradición y sobre el costo para hacerlos este año. (Cortesía/Cortesía)

Sin lugar a dudas, pensar en diciembre es pensar en uno de los platillos más característicos de la gastronomía costarricense: el tamal. Sin embargo, en medio de muchas situaciones que vive la economía nacional, es inevitable pensar cuánto más caro saldrán los tamales este año. Para conocer esto y ahondar un poco más en esta tradición culinaria característica de cada fin de año, La Teja conversó con Marlen Víquez, una tamalera de tradición.

Una tradición heredada

Esta vecina de Tierra Blanca de Cartago cuenta que desde pequeña ya estaba cercana a este mundo de los tamales, ya que en su casa, su mamá hacía tamales hasta cinco veces al año y ella comenzó limpiando las hojas para envolverlos.

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“Yo creo que tengo como 54 años de hacer tamales. Mamá, desde muy, muy chiquillas —tal vez unos 5 o 6 años— ya nos enseñaba a limpiar las hojas, con lo que ella es muy exigente. De los tamales pienso que es lo más duro. Ella nos daba un limpioncito para que fuéramos limpiando las hojas y ahí empezamos”.

Marlen Víquez lleva más de 50 años participando en la elaboración de tamales, y desde hace unos años prepara esta deliciosa receta para la venta. (Cortesía/Cortesía)

Doña Aida, su mamá, hacía tamales hasta cinco veces al año, ya que a su papá, don Miguel (q. d. D. g.), le gustaban mucho. Para Navidad y Año Nuevo, pero también para el Día del Padre, el Día de la Madre y para las tradicionales fiestas de San Isidro Labrador, lo que la acercó a esta deliciosa y tradicional receta.

“En pandemia nosotros empezamos a ayudarle al padre a cocinar y a vender en la casa cural. En una ocasión el padre nos dijo que le ayudáramos a hacer tamales para vender. Se vendieron muy rápido, muy, muy rápido y toda la gente quedó contenta, decían que nuestros tamales son únicos”, cuenta esta gran cocinera sobre cómo se inició la venta de tamales.

Un trabajo arduo

Doña Marlen hace tamales para la venta junto con una de sus hermanas y su mamá, quien a veces les ayuda, y explica que realizar esta receta es un trabajo de hasta dos días, ya que para prepararlos no utilizan masa de paquete, sino maíz cascado, como es tradición, así como otros ingredientes que provienen de los campos de Tierra Blanca.

La mamá de Marlen, doña Aida, les colabora en ocasiones cuando deben hacer tamales. Su cuchara y experiencia son de muchísimos años. (Cortesía/Cortesía)

“Los tamales de nosotros son completamente tradicionales, todavía utilizamos lo que es el maíz cascado; nosotros no le damos ganancia a la masa de paquete. Para hacer 100 piñas de tamales ocupamos 6 kilos de maíz cascado. El maíz tiene que tener su toque para la cocción: si queda muy suave es difícil para molerlo, y si queda muy duro la masa queda muy brusca”.

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Será un poco más caro hacerlos

Más allá de la preparación y el trabajo que conlleva, prepararlos este año será un poco más caro, ya que el mismo costo de vida se ha incrementado y las materias primas y los ingredientes para los tamales también han subido de precio.

“Los chiles este año están muy caros. Ayer que andaba con mamá ahí comprando veo que en esta época ya están en 500 colones cada uno (...). Para la gente que tiene que comprar papa, está muy cara, y creo que la zanahoria también. Entonces este año me parece que hacer tamales, entre la papa y la zanahoria, hay que pararse bonito, porque eso sería uno de los ingredientes que puede hacer que sean más caros”.

Las tradicionales hojas para envolver los tamales están caras y subirán un poco más, según estimación de doña Marlen. (Cortesía/Cortesía)

Además, un tamal no es tamal sin hojas que lo envuelvan. Esta materia prima, según Marlen, se encuentra actualmente en ¢750 el kilo y amenaza con subir más conforme pasen los días y se acerque más a diciembre.

“Las hojas, la semana pasada que hicimos, estaban en 750 colones el kilo, y muy probablemente, de aquí para allá en vez de bajar van a subir. Ya pagar un kilo de hojas en 700 colones sí es caro”.

Para cocinar los tamales, explica que utilizan gas de cocina, ya que una simple cocina eléctrica no aguantaría cocinar tantas cosas durante la jornada. Este es un elemento importante a tener en cuenta, ya que el gas se ha encarecido y amenaza con subir aún más.

El gas es el método para cocinar los tamales, el mismo ha subido de precio considerablemente. foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Mentira que una cocina eléctrica le va a aguantar a usted una ajetreada de esas; desde empezar a cocinar el maíz hasta cocinar la última piña, todo va en gas. Yo he comprado gas a 6.000 colones y el último cilindro que compré este año me costó 8.000; ya ha subido 2.000 colones”.

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Pese a todas estas circunstancias, se trata, según Marlen, de mantener un precio estable para buscar buenas ventas. Los precios pasaron de ¢1.000, en una primera instancia, hace unos años, a ¢1.300, pero Marlen explica que lo piensan dos veces antes de subirlo para que las familias no dejen de comprar esta receta tradicional.