Poca cantidad de compradores se observaban por las calles de Cartago en este viernes negro. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

En medio de las promociones y las ofertas que trae el Viernes negro, se pudieron observar distintos contrastes y escuchar diversos comentarios en torno a esta tradicional fecha de compras.

La Teja visitó varios puntos de la ciudad de Cartago para ver cómo se comportó el “Black Friday” en los comercios del centro de la provincia.

Una apertura con filas

Desde bien temprano, y bajo un clima bastante frío y lluvioso, muchos comercios permanecían cerrados a la espera de que las horas avanzaran, pero en Stilo Mall se observaba una importante fila de personas que desde las 4 a.m. esperaban para entrar.

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Lucrecia Gamboa era una de esas personas; ella comenta que llegó desde temprano para aprovechar las ofertas que vio por redes sociales.

El almacén Stilo Mall tuvo filas de clientes para aprovechar descuentos desde temprano, pese al frio y la lluvia. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“Hay que aprovechar la verdad. Vengo a ver qué encuentro, ropa, zapatos, eso yo creo que más que todo es por lo que vengo (...) de aquí vamos para otra parte. Yo tengo dispuesto todo el día”. Ella iba con su hermana Marian Gamboa quien iba a buscar aparte de ropa y zapatos una olla arrocera de ser posible.

Al abrir las puertas del local, la importante cantidad de compradores que hacían fila ingresó rápidamente a buscar distintos artículos. Francisco Calderón, del área de marketing del almacén, explica qué es lo que más busca la gente.

“En días atrás la gente ha estado viniendo, preguntando cómo va a estar lo del Viernes Negro, hay muchos productos de calidad sobre todo la perfumería hoy que está con un 35% de descuento (...) la ropa es una ropa de calidad boutique”.

El almacén Stilo Mall tuvo filas de clientes para aprovechar descuentos desde temprano, pese al frio y la lluvia. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Junto a esto, Calderón detallaba los artículos electrónicos, desde parlantes Bluetooth hasta pantallas planas con importantes rebajas en sus precios, como parte de los productos más buscados.

No solo en el centro

Al salir de este almacén y caminar por el centro de Cartago, las tiendas seguían teniendo poca visitación. Como parte del recorrido también se visitó la zona de La Lima, frecuentada por los outlets y comercios que se ubican ahí.

En cuanto a los outlets, en realidad el ambiente era el de un día normal, y en Walmart el panorama también lucía tranquilo.

Walmart en La Lima tuvo una visitación ordinaria de una mañana. Pero sus promociones se han extendido desde hace varios días y muchos se han acercado. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

En el caso de este importante supermercado, las promociones se han extendido desde varios días y estarán durante un tiempo más, así lo explica Mónica Elizondo, de Asuntos Corporativos de Walmart:

“Estamos desde octubre de hecho, con el sistema de Walmart Black y justamente desde ayer y hasta el 2 de diciembre tenemos una promesa, digámoslo de esa manera, de los precios más bajos garantizados”.

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Dentro de los artículos que están con este descuento se encuentran muchos del área de electrónica, de los más cotizados por los clientes: desde celulares y pantallas hasta refrigeradoras y demás electrodomésticos.

Walmart en La Lima tuvo una visitación ordinaria de una mañana. Pero sus promociones se han extendido desde hace varios días y muchos se han acercado. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Pocos compradores

Al devolvernos al centro de la Vieja Metrópoli, salvo excepciones muy puntuales, distintos locales de la ciudad se veían con poca visitación.

Algunos comercios si mostraban un poco mas de clientes, pero el panorama en general fue escaso. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Sin embargo, una de las personas que sí aprovechó el Viernes Negro como tal para hacer algunas compras fue Gloriana Mora, vecina de Cachí.

“Para ahorrar un poquito más y encuentra uno prendas, con precio más más favorable. Entonces diay uno aprovecha las promociones para adquirir más prendas a un mejor precio”.

27/11/2026 Cartago. Recorrido por la el centro de la Vieja Metrópoli para registrar movimiento de compradores y comercios en Viernes Negro. Doña Ligia Pereira (sweter rosada) compró una refrigeradora. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta compradora que se hizo acompañar de su hija salió a eso de las 7 a.m. de su casa para aprovechar estas compras que hizo incluso pensando en Navidad y fin de año.

Comerciantes afectados

La Teja conversó con Alejandro Rojas, comerciante que posee su tienda en el conocido bulevar de las Ruinas. Él indicó que ellos esperaban un alza en las ventas, pero que el difícil factor económico había hecho que el Viernes Negro cambiara respecto a años anteriores.

Pese a las ofertas, muchas personas decidieron no aprovechar desde temprano el viernes negro en Cartago. Muchas tiendas se veían con muy pocos clientes. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“La situación económica ha estado muy, muy difícil durante todo el año. Esperábamos una alza, pero como se está viendo en este momento, diay, no hay gente. No hay plata en la calle. Habría que esperar, yo creo que es mañana cuando pagan los aguinaldos. A partir de mañana a ver si esto alza un poco, pero no es que va a ser la salvada o la recuperación de todo el año como hace 15 años”.

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Con el paso de los años, las estrategias comerciales han ido mermando el sentido del "viernes negro" como un único día de ofertas. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

El comerciante recuerda que para muchas personas los salarios no alcanzan para salir adelante o para cerrar mes a mes de buena manera, pues ahora la gente va comprando al día lo que necesita. “No alcanza para más, la gente no llega a fin de mes”, aseguró don Alejandro.

Una “competencia desleal”

Comerciantes y compradores indican que existe una "competencia desleal" que forma parte de las razones por las cuales se ha bajado tanto el comercio para ellos el viernes negro. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Don Rigoberto Bolaños, comprador y quien también tiene experiencia en atención al cliente en tiendas, menciona que el comercio de Cartago se compara con un “queque” que se ha ido dividiendo en muchas porciones, creando más competencia, pero dentro de ella alguna presuntamente desleal.

La mayor cantidad de comercios y sus estrategias le ha dificultado el mercado a los comerciantes tradicionales. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“Hay mucha competencia, tanto leal como desleal. Han abierto nuevas opciones como la ropa americana, vienen extranjeros, hay beneficios para ellos, no pagan renta tal vez o no pagan impuestos y nosotros luchándola como siempre. Estamos como el burro amarrado contra el león”.

El cambio es evidente: Ya no es igual que antes

Más allá de las distintas razones por las cuales pocas personas se han acercado a los comercios durante la mañana de este Viernes Negro, comerciantes y dependientes señalan cómo una fecha que en años anteriores abarrotaba calles y tiendas ahora transcurre como un día más.

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Bolaños indica además que ahora con las compras en línea, algo que se fortaleció tras la pandemia, la dinámica ha variado mucho.

Comerciantes explican cómo ha cambiado el viernes negro a lo largo de los años. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“Mucha gente joven ahora le gusta comprar en línea, ya tiene otras opciones, ya no le interesa la atención personalizada. Ya digamos, por sí mismos, por medio de internet solicitan lo que ellos quieren”.

Don Alexander Alvarado, administrador de la zapatería La Popular, contrasta la “loquera” de otros años con el comportamiento de los compradores en temporadas más recientes y este 2026.

Don Alexander, administrador de una zapatería explica que todo ha cambiado mucho y ya no es igual que antes. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“Ya no es como otros años que se llenaba, era una loquera esto, como en Estados Unidos y esos lados. Al principio, en el el primer Viernes Negro, fue la loquera; todo el mundo no sabía cómo era esto de los descuentos y todo eso”.

“Se ha ido matando”

El comerciante Alejandro Rojas de la tienda Boutique Yalet menciona que el Viernes Negro no tiene tanta fuerza como antes porque muchos negocios y cadenas amplían ofertas hasta varios días.

“El Viernes Negro hace tiempo lo mataron, el mismo comercio lo mató con semana negra, semana anaranjada, semana roja... Desde que comenzaron con todo este tema de pasarlo y pasarlo y pasarlo, diay, se enfrió el asunto. Ya la gente no sale en carrera por esto”.