Tremenda noticia sobre la ruta 32 para estos últimos días del 2025 y es mejor que se informe bien

Por Eduardo Vega

Justo este 29 de diciembre se confirma una tremenda noticia con relación a la ruta 32 y es importantísimo que usted tome nota.

El propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) oficializan que habilitaron, este lunes 29 de diciembre, los 104 kilómetros a cuatro carriles del tronco principal de la Ruta 32, entre Río Frío y Limón.

Ruta 32 Kilómetro 31
El Mopt y el Conavi tienen buenas noticias para quienes usarán la ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ronny Sánchez, gerente de la Unidad Ejecutora de la ruta 32, comentó que la puesta en operación permitirá a los usuarios circular a dos carriles en ambas vías con barreras divisorias, a excepción de siete zonas de intersección donde se dejaron espacios para cruces y desvíos, que permiten giros en u, a lo largo de la carretera.

“Ponemos en operación una carretera funcional y segura para todos los usuarios. A partir de enero retomaremos las obras constructivas del proyecto tales como cordones de caños, drenajes, baranda central de concreto (New Jersey), entre otros trabajos”, aseguró Sánchez.

Las autoridades llaman la atención de los conductores para que manejen con precaución, respetando los límites de velocidad, la señalización y demarcación de la carretera.

Ruta 32 San José Limón
Toda la ruta 32 ahora está a 4 carriles, es importante que siga manteniendo la prudencia en carretera. (Alonso Tenorio/Atenorio)

También piden prestar especial atención a los puntos de intersección (giros y ventanas) que, atendiendo las peticiones de los vecinos, se habilitarán de manera temporal en los kilómetros: 67Jiménez, Guápiles; 75 La Perla y Guácimo.

Además, en el 98 El Mangal, Siquirres; 116 Batán, Matina; 128 Zent, Matina; 140 Búfalo, Limón, además del cruce peatonal de Pocora y Guácimo en el 83.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

