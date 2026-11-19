Empresa de transportes Tuasa solicitó un aumento en las tarifas de algunos de sus ramales y rutas.

Otra empresa más del sector de transportes se suma a las peticiones de ajustes y solicitó un aumento en las tarifas que cobra a sus pasajeros diarios y clientes.

Se trata de Transportes Unidos Alajuelenses (Tuasa), compañía que hizo oficial una solicitud de incremento tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dentro de la cual algunos de los aumentos propuestos llegarían a representar hasta un 60 % de alza.

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De acuerdo con el documento presentado, los ajustes solicitados por Tuasa provocarían que el pasaje pase de ¢300 a ¢480 para el ramal de Alajuela-La Aurora de Heredia, siendo este el golpe más fuerte para el bolsillo de los usuarios.

En esa misma línea, el pasaje del recorrido Alajuela-San Juan Arriba pasaría de ¢370 a ¢480, mientras que el de la ruta San José-San Joaquín-Poder Judicial quedaría fijado en ¢740, aumentando un 10,45 %.

Por su parte, el viaje de San José a Heredia aumentaría hasta los ¢970, y los servicios de San José-Alajuela, Alajuela-Heredia y San José-Alajuela, pasando por la radial y el sector del INVU Las Cañas, llegarían a costar ¢890.

Aresep hizo algunos señalamientos que se deben incluir en la propuesta, de lo contrario se rechazaría. (Lilliam Arce)

Aresep hizo un importante señalamiento

Sin embargo, ante el aumento solicitado, la Intendencia de Transportes de la Aresep le notificó a la empresa autobusera un “auto de prevención”. Este recurso incluye una serie de correcciones y documentos de carácter obligatorio que la compañía debe aportar antes de que la autoridad proceda a analizar si se admite o no el trámite de la solicitud.

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Junto a estas y otras observaciones técnicas realizadas por la Aresep, el ente regulador le concedió a la empresa un plazo de 10 días hábiles, contados desde el momento de la notificación, para responder y ponerse al día. De no entregarse la respuesta solicitada en ese periodo, se procedería a rechazar la solicitud tarifaria.

Entre los elementos clave que la Aresep pidió revisar y justificar a la empresa de transportes destacan algunas diferencias detectadas en cuanto a las tarifas usadas como punto de partida para calcular los nuevos montos, inconsistencias en los horarios de los ramales, reportes de incumplimientos y la falta de datos comprobables sobre la calidad del servicio brindado a los usuarios.

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