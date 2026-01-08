¿Tuvo un accidente? Así puede sacar la cita en el Juzgado de Tránsito desde su celular

Tras un accidente de tránsito, el proceso de presentar la declaración ante un juez solía ser sinónimo de incertidumbre y pérdida de tiempo. Sin embargo, el Poder Judicial y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) modernizaron el sistema para facilitar la vida de los conductores mediante el uso de códigos QR.

Según explicó la jueza gestora de Tránsito, Ana Catalina Campos Ramírez, el proceso inicia en el mismo lugar del percance.

Un código QR permite agendar la cita para la declaración en Juzgados de Tránsito (Cortesía)

En la parte inferior de la boleta de tránsito que entrega el oficial, usted encontrará un código QR que, al ser escaneado con su celular, lo llevará directamente al formulario de citas.

Un sistema amigable y sin filas

La plataforma está diseñada para ser intuitiva. Una vez dentro del sitio web, los usuarios solo deben completar los datos que ya aparecen en su boleta de tránsito y añadir un medio de contacto, ya sea un correo electrónico o un número celular.

“Se programa la cita en el horario que a la persona le resulte más conveniente y así el usuario asegura la atención”, destacó la jueza Campos.

Ahora es más fácil agendar la cita para ir a declarar. (Alonso Tenorio)

Pasos para realizar el trámite con éxito

Para utilizar este servicio disponible en todos los Juzgados de Tránsito del país, solo debe seguir estos pasos:

Escaneo directo: Use la cámara de su celular para leer el QR de la boleta. Llenado de datos: Ingrese sus datos personales y la información básica de su vehículo. Elección de sede: La misma boleta le indicará cuál es el despacho judicial que le corresponde. Agenda personalizada: Seleccione la fecha y la hora que mejor se ajusten a su agenda personal. Recordatorio automático: Elija si desea recibir una notificación por SMS o email cuando se acerque el día de su cita.

Esta iniciativa, liderada por la Comisión Interinstitucional de Tránsito Judicial, busca mejorar el acceso a la justicia y reducir las barreras burocráticas para quienes enfrentan procesos por colisiones en carretera.