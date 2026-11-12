Uber lanza nueva opción en Costa Rica para que mujeres puedan viajar con conductoras: ¿Cuándo estará disponible?

Uber Mujeres permitirá a las usuarias solicitar viajes con conductoras en Costa Rica. (Jimena Rodríguez Zamora/Jimena Rodriguez)

Las usuarias de Uber en Costa Rica tendrán una nueva alternativa al momento de pedir un viaje. La plataforma anunció el lanzamiento de Uber Mujeres, una opción que les permitirá solicitar que el servicio sea realizado por una socia colaboradora.

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La herramienta comenzará a estar disponible esta semana, de forma progresiva en la Gran Área Metropolitana (GAM), inicialmente para viajes de UberX. Esto significa que no todas las usuarias tendrán acceso de inmediato, pues su disponibilidad dependerá de la cantidad de conductoras conectadas en cada momento.

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La nueva función busca ampliar las posibilidades de elección de las mujeres al movilizarse y responde al interés que manifestaron usuarias consultadas por la empresa.

¿Cómo se podrá solicitar Uber Mujeres?

1. Uber informó que la cantidad de socias colaboradoras activas en Costa Rica creció más de un 272% en cinco años. (Marcelo Justo/Sociedad Integrada)

La plataforma explicó que existen tres maneras de utilizar esta alternativa. Una es seleccionarla al pedir un viaje inmediato, siempre que esté disponible y otra es mediante la opción de reserva, para programarlo con anticipación.

También se podrá configurar como preferencia para futuras solicitudes. Para hacerlo, la usuaria debe ingresar a la aplicación de Uber, dirigirse a «Cuenta», buscar «Preferencias de viaje» y seleccionar «Prefiero viaje con socias colaboradoras».

La disponibilidad de los viajes dependerá de la oferta de conductoras en la zona y del momento en que se realice la solicitud.

¿Por qué se lanza esta opción?

Según una encuesta realizada por Uber a un grupo de usuarias en Costa Rica, el 90% considera muy o algo importante contar con una alternativa para movilizarse con una conductora.

Además, el 95% de las consultadas considera que ofrecer esta posibilidad demuestra que la plataforma escucha las necesidades de las mujeres. Entre las situaciones en las que más les interesaría utilizarla están los viajes nocturnos, los desplazamientos en solitario y los recorridos largos.

La empresa también informó que la cantidad de socias colaboradoras activas en Costa Rica creció más de un 272% en los últimos cinco años. Actualmente, las mujeres representan más del 10% de las personas conductoras activas en la aplicación.

La compañía indicó que la implementación será gradual, por lo que las usuarias deberán revisar la aplicación para conocer cuándo tendrán disponible esta alternativa.