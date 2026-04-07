UCR da atención médica gratuita a mujeres embarazadas o en proceso de lactancia, estos son los pasos a seguir

La Escuela de Enfermería, de la Universidad de Costa Rica (UCR), tiene sus puertas abiertas para brindar su servicio gratuito de atención en salud materna.

Este servicio está dirigido a mujeres y familias que requieran acompañamiento durante el embarazo, el posparto o el proceso de lactancia.

UCR da atención médica gratuita a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. (Gemini)

Las consultas se ofrecerán sin ningún tipo de restricción por nacionalidad, condición socioeconómica, estado civil o afiliación a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Para este 2026, el servicio estará disponible entre abril y junio, en horario de 8 de la mañana a 12 del día, los lunes, martes, jueves y viernes.

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La atención incluirá controles prenatales, seguimiento posnatal y asesoría especializada en lactancia materna.

Todos los servicios se darán en las instalaciones del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), de la Sede Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.

¿Qué hay que hacer para recibir la atención médica?

Para inscribirse, la persona interesada debe completar el formulario: https://forms.gle/efVSPksT8WmLcohP9.

En los casos en los que las usuarias no puedan trasladarse para recibir la parte educativa, ya sea por motivos de salud o por vivir en zonas alejadas, se valorará brindar acompañamiento virtual, con el objetivo de asegurar que ninguna mujer quede excluida de este apoyo.

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También se da un control médico después del parto. (People en Español)

“Tenemos varios servicios. En las consultas prenatales, las mujeres, independientemente del periodo de embarazo en que se encuentren, pueden acceder al servicio. Aquí se les brinda una valoración de enfermería completa, con acceso a un monitoreo fetal, según su semana de gestación.

“El objetivo es valorar el bienestar del bebé, así como su frecuencia cardiaca fetal y brindar recomendaciones a la madre”, explicó Sidey María Zúñiga Madriz, enfermera pediátrica con énfasis en Neonatología y docente de la UCR.

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Formación de futuros profesionales

De acuerdo con Zúñiga, este tipo de espacios permiten brindar atención de calidad mientras se forman profesionales con una visión humanista y sensible a las necesidades de la población.

“Estas consultas son dadas por estudiantes de cuarto año de la carrera de Enfermería, con supervisión de docentes especialistas en cada una de las áreas, tanto de Obstetricia como de Ginecología y Neonatología”, detalló.

Después de completar el formulario, el equipo de la UCR se pondrá en contacto con la interesada para confirmar la cita, según los espacios disponibles.

Además, se dan asesorías en la lactancia. (Shutterstock)

En la primera visita, la madre deberá presentarse en las instalaciones de la UCR, donde se le realizará una valoración integral de su estado de salud.

Esta evaluación incluye medición de peso, talla e índice de masa corporal, así como la toma de presión arterial y otros signos vitales, con el fin de identificar posibles riesgos tanto para la madre como para el bebé.

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Atención personalizada

El proceso de atención se desarrolla bajo un enfoque personalizado, que toma en cuenta el momento de gestación y las necesidades específicas de cada mujer. Además, incorpora un acompañamiento cercano desde lo emocional.

Una vez finalizada la valoración inicial, la usuaria será remitida al tipo de atención que mejor responda a su situación: control prenatal, seguimiento posnatal o asesoría en lactancia materna.

“En las consultas postnatales, por ejemplo, se evalúa la adaptación del proceso posparto; es decir, cómo ha sido la adaptación física, la adaptación emocional y también los cuidados básicos del bebé en esta etapa”, mencionó Zúñiga.

El servicio estará disponible entre abril y junio. (Rafael Pacheco)

En cuanto a las consultas de lactancia materna, las madres pueden venir tanto en el periodo de embarazo como en el posparto.

“Cuando la mujer viene con el bebé, se evalúa cómo es el acople, la producción de leche o si presentan alguna complicación. El objetivo es que disfruten de mejor manera del amamantamiento”, agregó Zúñiga.