En diciembre hay quienes decoran sus casas, ponen el árbol, sacan las luces y llenan de color sus ventanas. Pero Johnny García decidió llevar la Navidad un poquito más lejos, ¡hasta el bus que maneja todos los días!

Este vecino de Guadalupe, de 52 años, lleva 15 años trabajando para la empresa de autobuses Guadalupe LTDA y tuvo una idea que terminó convirtiendo los viajes de sus pasajeros en una experiencia mucho más alegre: adornar su unidad con motivos navideños.

La Navidad se subió al bus de la ruta El Carmen de Guadalupe-San José gracias a la iniciativa de su chofer, Johnny García. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La inspiración nació en casa, donde sus hijos Javier, Sofía y Fabián disfrutan muchísimo de esta época del año.

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“A mis hijos les encanta la Navidad, especialmente a mi hija. Desde hace tiempo tenía ganas de decorar el bus, pero el año pasado no pude. Este año andábamos haciendo compras y mi hija me dijo: ‘Papi, vea, para el bus’. Compramos las cosas y de una vez nos pusimos con eso”, contó Johnny.

Bueno, en realidad, quien se puso manos a la obra fue él porque hizo prácticamente todo el trabajo solito.

¡A punta de madrugadas y mucha ilusión!

Johnny tenía tantas ganas de ver su bus vestido de Navidad que aprovechó hasta las horas de sueño para terminar la decoración.

“Lo adorné entre un día y otro. Llegué a las 3 de la mañana para poner todo porque tenía que salir con la primera carrera a las 4. Me fui en carreras, pero lo terminé”, recordó.

Reconoce que no pidió permiso para transformar la unidad. Lo cuenta entre risas: “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”.

Don Johnny quiere que cada pasajero disfrute de un viaje diferente, lleno de alegría y espíritu navideño. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero el esfuerzo tuvo una recompensa que no se mide en dinero: las caras de sorpresa y las sonrisas de quienes se suben al bus.

“La reacción fue muy positiva, gracias a Dios. A la gente le gustó mucho y están muy contentos. Uno ve que no solo hay un elemento aquí, una persona que maneja un bus; todos tenemos sentimientos, todos tenemos un espíritu y también nos encanta la Navidad”, expresó.

Un viaje puede cambiarle el día a alguien

Para Johnny, la decoración va mucho más allá de poner adornos bonitos. Su verdadera intención es hacer que las personas tengan un momento diferente en medio de sus rutinas.

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Él calcula que diariamente se suben entre 400 y 500 pasajeros a la unidad. Cada uno lleva su propia historia: algunos van felices, otros preocupados, cansados o atravesando situaciones difíciles.

“A veces, las personas vienen con problemas, con tristezas y hasta deseando que alguien les diga algo para reventar. Entonces hay que marcar diferencia, no entrar en la confrontación. Hay que hacer algo para que la gente se sienta diferente, para que le bajen las revoluciones y vean la vida de una manera más bonita”, explicó.

Con luces y adornos navideños, esta unidad de transporte se convirtió en una sorpresa para quienes viajan diariamente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por eso, cuando escucha comentarios como “¡qué lindo quedó!”, o “¡qué belleza!”, siente que todo el esfuerzo valió la pena.

“No lo hago para que digan: ‘¡Uy, qué carga Johnny!’. Lo hago para cambiar un poquito la perspectiva de la gente, alegrarles el día. A veces, uno trae un problema y se encuentra algo diferente, y eso le puede cambiar el momento”, aseguró.

¡Que la Navidad no se quede en diciembre!

Esta es la primera vez que Johnny decora su bus, pero todo apunta a que no será la última.

La buena respuesta de los pasajeros lo dejó todavía más motivado y ya piensa en otras celebraciones para llenar de alegría los recorridos durante el año.

“Ahora seguimos con más fuerza y motivación. Viene el 14 de febrero y muchas otras celebraciones. Hay que hacerlo, hay que recuperar también lo patriótico, porque son cosas bonitas que se han ido perdiendo”, comentó.

El conductor asegura que las sonrisas y los comentarios positivos de los pasajeros son su mejor recompensa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Incluso espera que otros compañeros se animen a decorar sus unidades y se sumen a esta iniciativa.

Mientras tanto, Johnny seguirá manejando su bus por la ruta El Carmen de Guadalupe-San José, con la satisfacción de saber que, además de transportar personas, puede regalarles algo que no cuesta un cinco: una sonrisa.

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Doña Olga Mora, vecina de El Carmen de Guadalupe, no nos dejó tomarle una foto, pero sí nos dijo: “Es demasiado lindo entrar a un bus adornado de Navidad. A mí me sacó una linda sonrisa y le agradezco al chofer por la dedicación”.

El bus anda bien navideño para alegrar a los pasajeros entre El Carmen de Guadalupe y San José (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lucas, un niño de 11 años, nos contó: “me sorprendió muchísimo ver el bus tan navideño. Siempre me monto y me voy al asiento de una vez, pero ahora que me monté primero recorrí todo el bus para ver los adornos. A mí también me encanta la Navidad”, dijo. La mamá de Lucas prefirió evitar las fotos.