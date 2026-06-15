Una diputada sufrió un percance el fin de semana y terminó con una quebradura en un pie

Una diputada de oposición informó este lunes que el fin de semana sufrió un percance que le causó una quebradura en un pie.

Se trata de la legisladora Abril Gordineko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Abril Gordienko sufrió una quebradura en el pie izquierdo lo que le impide ir a la gira de Crucitas. (Rafael Pacheco)

La congresista anunció que ella tenía planeado asistir el próximo fin de semana a la gira que hará la presidenta Laura Fernández a Crucitas, pero que por lo que le ocurrió se le hace imposible ir.

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“La situación en Crucitas sin duda es grave y merece toda nuestra atención, por eso tenía mucho interés de acompañar a la presidenta y a los colegas diputados y diputadas a la gira de este viernes. Desafortunadamente, sufrí un percance el fin de semana que me generó una pequeña fractura en el pie izquierdo, lo cual, pues, me hace imposible ir a hacer esa visita de campo tan importante.

La legisladora dice que estará pendiente a los hallazgos de la gira. (John Durán)

“Por supuesto que estaré atenta a los resultados de esa gira y, sobre todo porque creo que es lo más importante, a las mesas de trabajo que podamos hacer después con técnicos, científicos, y personas expertas en todas las dimensiones que tiene ese problema”, manifestó Gordienko.

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Enorme problema que afecta a distintas áreas

La legisladora enfatizó que la situación en Crucitas es crítica en cuanto al daño ambiental y también en seguridad.

“Recordemos que no es solo un problema ambiental, que es tal vez el más evidente y muy grave, pero también es un problema de inseguridad, de salud pública; es un problema social que está afectando tremendamente a las comunidades aledañas y todas esas dimensiones debemos atacarlas, abordarlas con una política pública integral.

Abril Gordineko sufrió una quebradura en un pie

“Por supuesto que en eso sí estaré muy pendiente y poniendo toda mi dedicación y compromiso”, agregó la socialcristiana.