Nota mínima para matricula en el 2027 fue dada a conocer por la Universidad. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

La Universidad Nacional (UNA) dio a conocer el promedio mínimo para la admisión de nuevos estudiantes en 2027. La información fue suministrada por el Departamento de Registro de la institución.

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Según la UNA, el mínimo fijado para la admisión es un promedio de 451,93 puntos. Quienes hayan alcanzado esta calificación o una calificación superior y deseen ingresar a la universidad deberán cumplir con un requisito muy importante.

Los días 4 y 5 de enero, las personas interesadas deberán registrar su título de bachiller en educación media en el sitio web de registro de la UNA (www.registro.una.ac.cr) antes de las 5 p. m.

“El comprobante del trámite se enviará al correo electrónico registrado por cada persona postulante y se incorporará a su expediente de ingreso. Durante esas mismas fechas también estará habilitada la opción de cambio de carrera”, mencionaron en el comunicado emitido.

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Interesados en consultar oferta académica pueden visitar página web de oficina de registro.

La Universidad Nacional publicará la primera lista de admitidos el 8 de enero a partir de la 1 p. m. Quienes sean admitidos podrán matricularse los días 14 y 15 de enero, con tiempo hasta las 5 p. m.

“El curso lectivo 2027 iniciará el 8 de marzo y la UNA ofrecerá carreras en sus campus y sedes regionales en áreas como ingenierías, tecnologías computacionales, administración, educación, turismo sostenible y ciencias del movimiento humano, entre otras disciplinas”, indicaron.

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Las personas que estén interesadas en ingresar a la UNA pueden consultar la oferta académica en el sitio web del Departamento de Registro o llamar al 2562-6189.