Uno de los productos más necesarios en los hogares bajó de precio

Luego de más de un año de ver que el precio del aceite para cocinar subía y subía, al fin hay buenas noticias sobre ese producto, ya que en lo último dos meses ha bajado de precio.

Para poner un ejemplo, en el caso del aceite Mr. Máximo de 900 ml, el precio pasó de ¢1.990 en marzo de este año a ¢1.500 en mayo, es decir, que en dos meses su precio bajó 26%.

El aceite para cocinar está bajando desde marzo anterior. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

En cuanto a la presentación de esta misma marca de aceite, pero en la presentación de medio litro, el precio llegó a estar en ¢1.200 colones y ahora bajó a ¢850, es decir, que los precios se comienzan a estabilizar y vuelven a los montos que tenían antes del 2022, cuando la escasez de soya y otros productos, debido a diversos factores, entre ellos la guerra en Ucrania y la pandemia, dispararon los costos.

No en vano al aceite se le llamó el oro líquido, para mayo del 2022 el Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) daba cuenta de que a nivel mundial el valor de los aceites vegetales había aumentado 46,5%.

El aceite es necesario para el organismo, pero sin excesos.

Al fin se sentirá el alivio en el bolsillo al comprar aceite para cocinar. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

“Una característica muy importante de los aceites es que no tienen colesterol, y más bien ayudan a bajar el colesterol en sangre y de esa forma, aportan a la salud cardiaca. Eso sí, como todo, el problema se da con los excesos, por eso no se debe utilizar en grandes cantidades, es decir, no es lo mismo echar un poco de aceite en la olla para cocinar el arroz, que poner a nadar en una freidora unas papas en gajo”, dijo la nutricionista Suzanne Seco.

Seco explicó, además, que un aceite no debe reutilizarse muchas veces pues, al quemarse, pierde esa propiedad de ser protector del corazón y más bien nos puede causar daño.

“Nos damos cuenta cuando el aceite se quema porque vemos en él restos de papas o de los alimentos que se frieron y comienza a tomar un color oscuro, es aquí donde el aceite se vuelve dañino, esto es más fácil de controlar en la casa, pero no cuando se come en la calle”, agregó.