Urge proteger la salud de niños y viejitos ante un enemigo conocido y peligroso

Es probable que usted haya notado en las últimas semanas que muchos conocidos se han enfermado de “gripe” y han pasado días con muchos síntomas respiratorios, pues en realidad podría tratarse del ya conocido y peligroso enemigo: el covid-19.

Debido a eso los especialistas en salud piden a la población proteger de manera especial a los niños y adultos mayores.

Es importante proteger a los adultos mayores de virus respiratorios porque son más vulnerables a complicaciones. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

En el último informe sobre contagios de covid-19 en Costa Rica, el cual fue presentado el pasado viernes 1º de setiembre, el Ministerio de Salud detalla que se ha presentado una disminución de los casos.

“De la enfermedad por covid-19, para la semana epidemiológica 33 que abarca del 13 al 19 de agosto del 2023, se reportaron 236 nuevos casos confirmados, por lo que se reportó un descenso de -1.66% en comparación con la semana 32. Se mantiene una tendencia a la baja, siendo la notificación menor de quinientos casos en las últimas seis semanas epidemiológicas”.

LEA MÁS: ¡Buenas noticias para las personas que alquilan casa y quieren comprar una!

En cuanto a las hospitalizaciones, en la semana 33 se mantenían 46 personas internadas por covid-19. Además, en ese periodo perdieron la vida nueve personas debido a esa enfermedad.

La vacunación sigue siendo fundamental para protegerse del covid-19. Foto: AFP. (PAUL FAITH/AFP)

La gente ya no se preocupa

Pese a lo detallado en el informe, el epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, dice que es probable que sí se estén dando más contagios.

“Desafortunadamente, en este momento no tenemos datos de nada, la pura verdad, mucha gente se está presentado con enfermedades respiratorias, tenemos circulando varios virus respiratorios, entre ellos el covid-19, de hecho muchas personas le cuentan a uno que se han hecho la prueba que venden en las farmacias y salen positivas.

LEA MÁS: ¿Sabe qué día se disfrutará el feriado del 15 de setiembre?

“El sistema de salud probablemente no los está captando, la gente digamos que no tiene una enfermedad severa, por eso no va al Seguro, la pasan como si fuera una gripe más, vemos que ya no hay una preocupación grande por parte de la gente de ir a consultar por la duda de covid-19″, manifestó el especialista.

Las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarilla para no contagiar a los demás. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Juan José dijo, además, que estudios internacionales comprueban que hay algunas subvariantes de ómicron circulando, que son más contagiosas, pero no producen mayor enfermedad.

“Hay que concentrarse en proteger a la población más susceptible, aunque ahorita no tenemos una época lluviosa tan fuerte, siempre sí hay lluvias y por eso se incrementan los casos respiratorios especialmente en los niños y los adultos mayores.

LEA MÁS: Reconocido escritor y periodista visitó nuestro país y habló maravillas de Costa Rica

“La recomendación siempre es la vacunación contra la influenza y contra el covid-19 para reforzar defensas, el uso de la mascarilla, especialmente por parte de las personas que tienen síntomas para bloquear la salida de los virus y también el lavado de manos”.

Es importante vacunar a los más pequeños de la casa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¡Nunca deje que su perro coma alguno de estos alimentos!

Actualmente, en el hospital de Niños hay siete niños internados con covid-19.

La infectóloga María Luisa Ávila, quien fue ministra de Salud, recomienda a los padres de familia no llevar a los pequeños a lugares donde haya aglomeraciones, que apliquen un frecuente lavado de manos, el protocolo al toser o estornudar, no visitar enfermos y tener a los niños bien vacunados.