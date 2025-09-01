Nacional

Vea la lista completa de la lotería de este domingo, Día del Negro y el Afrodescendiente

Este domingo se jugó el sorteo extraordinario del Día del Negro y el Afrodescendiente

Por Eduardo Vega

Cuidado y si este lunes 1 de setiembre usted amaneció bañado en millones de colones.

Este domingo 31 de agosto se jugó un sorteo extraordinario de la lotería en conmemoración del Día del Negro y el Afrodescendiente.

El número 09 con la serie 624, que paga ¢320 millones por emisión, fue el premio mayor de la lotería en el Sorteo Extraordinario Afrodescendiente. Fotografía:
Vea la lista completa de la lotería de este domingo, Día del Negro y el Afrodescendiente. (JPS/Cortesía)

Les recordamos que los principales premios en importancia fueron:

  • El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 09 con la serie 624
  • El segundo premio entregó ¢46 millones por entero para el número 25 con la serie 037

Lotería Nacional 31 de agosto, resultados, JPS.
Millonario fue el sorteo extraordinario del Día del Negro y el Afrodescendiente. (JPS/Cortesía)
  • El tercer premio fue de ¢20 millones por entero para el número 29 con la serie 089
  • El cuarto premio fue de ¢5 millones por entero para el número 20 con la serie 891
  • El quinto premio fue de ¢3 millones por entero para el número 75 con la serie 935

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢2 millones con el número 49 y la serie 741.

Pero también les dejamos la lista oficial y completa firmada por la Junta de Protección Social, mucha suerte:

Sorteo extraordinario del Día del Negro del 2025
Sorteo extraordinario del Día del Negro y el Afrodescendiente del 2025. (Cortesía/Cortesía)
sorteo extraordinario del día del negrolista de lotería31 de agosto del 2025
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

