Cuidado y si este lunes 1 de setiembre usted amaneció bañado en millones de colones.

LEA MÁS: El PUSC ya tiene listos todos sus candidatos a diputados para las elecciones presidenciales del 2026

Este domingo 31 de agosto se jugó un sorteo extraordinario de la lotería en conmemoración del Día del Negro y el Afrodescendiente.

Vea la lista completa de la lotería de este domingo, Día del Negro y el Afrodescendiente. (JPS/Cortesía)

Les recordamos que los principales premios en importancia fueron:

El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 09 con la serie 624

con la serie El segundo premio entregó ¢46 millones por entero para el número 25 con la serie 037

LEA MÁS: Candidato a diputado del PUSC por Alajuela es investigado por presunto lavado de dinero

Millonario fue el sorteo extraordinario del Día del Negro y el Afrodescendiente. (JPS/Cortesía)

El tercer premio fue de ¢20 millones por entero para el número 29 con la serie 089

con la serie El cuarto premio fue de ¢5 millones por entero para el número 20 con la serie 891

con la serie El quinto premio fue de ¢3 millones por entero para el número 75 con la serie 935

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢2 millones con el número 49 y la serie 741.

LEA MÁS: San Ramón armó tremenda fiesta para celebrar a su patrono y aquí puede disfrutar las mejores fotos

Pero también les dejamos la lista oficial y completa firmada por la Junta de Protección Social, mucha suerte: