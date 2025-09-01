Vea la lista completa de la lotería de este domingo, Día del Negro y el Afrodescendiente

Cuidado y si este lunes 1 de setiembre usted amaneció bañado en millones de colones.
Este domingo 31 de agosto se jugó un sorteo extraordinario de la lotería en conmemoración del Día del Negro y el Afrodescendiente.
Les recordamos que los principales premios en importancia fueron:
- El primer premio fue de ¢320 millones por entero para el número 09 con la serie 624
- El segundo premio entregó ¢46 millones por entero para el número 25 con la serie 037
- El tercer premio fue de ¢20 millones por entero para el número 29 con la serie 089
- El cuarto premio fue de ¢5 millones por entero para el número 20 con la serie 891
- El quinto premio fue de ¢3 millones por entero para el número 75 con la serie 935
En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢2 millones con el número 49 y la serie 741.
Pero también les dejamos la lista oficial y completa firmada por la Junta de Protección Social, mucha suerte: