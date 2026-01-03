Venezolana que vive en Costa Rica: “Uno siente temor de lo que pueda pasar”

Emma Castro es una venezolana que hace seis años dejó su amada tierra para buscar un mejor futuro para su familia.

Llegó a Costa Rica en compañía de su esposo y su hija, que en aquel momento tenía solo cuatro años.

Emma es una venezolana que vive en Costa Rica y cuenta como se siente con la detención de Nicolás Maduro. (Cortesía)

Con mucho esfuerzo abrió un emprendimiento de comidas llamado Cocina de Emma y ahora se dedica orgullosa a su negocio.

Este sábado fue un día muy diferente para Ella y para millones de venezolanos. En la madrugada, mientras dormía, sus familiares que viven en Venezuela la despertaron para contarle que escuchan bombardeos, algo que la asustó muchísimo.

LEA MÁS: “No felicito la intervención”: El valiente y honesto análisis de Miguel Ángel Rodríguez tras captura de Maduro

“En Venezuela desde hace meses había una expectativa grande por si llegaba a darse una cosa así, se sabía que podía pasar, entonces claro, cuando se empezaron a escuchar las explosiones, la gente entendió qué era lo que estaba pasando y supusieron que se trataba de Estados Unidos; más tarde lo confirmaron al conocer la noticia de que habían detenido a Nicolás Maduro”, relató.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves por fin se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos la madrugada de este sábado. (AFP)

La historia los hace sentir temor

Ella dice que, aunque no puede ocultar que se siente feliz de saber que el dictador ya está fuera de Venezuela, también siente temor por lo que pueda pasar en el futuro.

“La verdad es que la palabra que mejor describe lo que siento es que estoy a la expectativa. Nosotros los venezolanos hemos pasado por este proceso tan largo, ya tenemos casi 26 años en medio de todo esto. En abril del 2002 (Hugo) Chávez salió del Gobierno, pero regresó, entonces uno siente temor de que pase algo así.

“Luego, cuando Chávez murió, se hicieron las elecciones en las que Maduro se apoderó del país. Luego de haber visto todas esas cosas, uno siente temor de lo que pueda pasar, no es solo Maduro, es un grupo completo que tiene el poder y, aunque se lo llevaron a él, todavía quedan muchos en Venezuela buscando resistir y mantenerse; claro que estamos contentos con este primer paso, pero somos conscientes de que falta un largo camino”, manifestó la venezolana.