"Esa no es manera de tratar a la gente. No es correcto porque en la vida todos fallamos y me duele tanto cómo están ocurriendo las cosas. Él no es un vulgar criminal, es una persona que falló como a cualquiera le puede pasar. Por eso tenemos que acoger la palabra de Dios que dice maldito el hombre que confía en el hombre”, opinó esta creyente.