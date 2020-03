- De pronto la cabina se alumbró, como esos faroles inmensos que ponen cuando arreglan las carreteras, de arriba hacia abajo y mi compañero me dijo ‘qué fue eso’. Apagamos las luces principales de la parte de arriba del panel, me pareció que se movió hacia adelante rapídisimo y le dije a mi compañero mire y dijo ‘no no, seguro fue el avión, ¿o vos lo sentiste?’. Eso fue como a 85 grados sobre nosotros.