Video: Supuesta trol ayudó a armar manifestación en contra de los diputados

Una mujer que ha sido señalada como una de las supuestas troles que trabaja para el Gobierno de la República, ayudó a organizar una manifestación en contra de los diputados.

La actividad se dio este jueves en las afueras de la Asamblea Legislativa y contó con la participación de varias decenas de personas.

Yendry Quirós dice que ella no es ninguna trol. Foto: Rocío Sandí. (Cortesía)

El día en que Alberto Vargas (el trol Piero Calandrelli), compareció ante los diputados, mencionó el nombre de varias personas, diciendo que --supuestamente-- integran una red de troles que sirven al Poder Ejecutivo y entre ellas estaba Yendry Quirós, quien este jueves estaba en primera fila en la manifestación con bandera y todo.

“Nosotros siempre venimos a manifestarnos aquí, somos un grupo, a veces llegamos unos diez, venimos siempre que se tiene que tomar una decisión importante aquí en la Asamblea Legislativa. Trato de crear una cultura en el costarricense de entender qué es lo que pasa aquí adentro (en la Asamblea). He estado viendo que los proyectos de Ley no están avanzando, no hay ninguna política pública que nos ayude con los problemas que estamos teniendo de inseguridad y desempleo ni en los demás problemas que afectan el país.

“Convocamos la manifestación para decirle a los diputados que trabajen, para que nos representen de verdad. Nos pusimos de acuerdo por redes sociales, como siempre”, dijo la mujer.

Al preguntarle sobre la acusación de Calandrelli de que ella sería una de las troles del Gobierno, Yendry lo negó y mientras se justificaba contradijo lo que había dicho, de que había ayudado a convocar la actividad.

La diputada Ada Acuña salió a abrazar a los manifestantes. Foto Rocío Sandí. (Cortesía)

“Eso es una completa mentira, es como señalar a cada costarricense que levanta la mano, es como amenazar la opinión pública. Piero claramente es una persona pagada, él me ataca en redes sociales desde el Gobierno pasado, porque yo criticaba a Carlos Alvarado. Para yo apoyar a Rodrigo Chaves duré muchísimo, porque Piero lo estaba apoyando y a raíz de eso yo dije: ‘ahí no es’.

“Yo supe que este señor (Alberto Vargas) era un infiltrado, nunca he tenido una comunicación con él, nunca he estado en un grupo de WhatsApp de troles como él dice, yo apoyo la manifestación, pero no la organizo, no soy quien dice la hora ni el lugar, pero sí la apoyo, eso no me hace a mí ni trol ni fallarle a Costa Rica”.

Ella también negó que haya recibido algún pago del Gobierno para compartir materiales ni mensajes pro Rodrigo Chaves en sus redes sociales.

Muy confundidos

Tanto Yendry como otros manifestantes dijeron que están muy disgustados porque los diputados no aprueban leyes que mejoren las condiciones del país y resuelvan las problemáticas actuales, sin embargo, dejaron en claro que desconocen cómo es el funcionamiento del Congreso, ya que desde noviembre y hasta el 31 de enero pasado era precisamente el Gobierno el que debía convocar los proyectos de Ley y muchas veces los diputados se fueron temprano, porque no tenían nada que hacer.

Yendry Quirós dice que ella no es parte del grupo de troles del Gobierno

El politólogo Gustavo Araya dijo que este tipo de manifestaciones ponen en evidencia la falta de conocimiento de la gente y la desinformación.

“Quien tiene la responsabilidad en primera instancia es el Ejecutivo, porque el proceso de legislación tarda tiempo. Para la aprobación de leyes deben darse procedimientos, acuerdos, negociaciones, no es algo sencillo, mientras que el Ejecutivo tiene la acción directa.

“Lo que se tenga que hacer en Seguridad, por ejemplo, si el ministro de Seguridad necesita poner un policía en cada esquina, necesita hacer operativos, esas acciones no necesitan pasar por la Asamblea Legislativa, entonces hay que tener en consideración que el Ejecutivo no está atendiendo los problemas nacionales”, aclara el politólogo.

Araya dice que el Gobierno ha desaprovechado el tiempo de los legisladores y las sesiones extraordinarias para presentar proyectos de Ley.

El legislador Alexander Barrantes también salió a saludar a los manifestantes. Foto: Rocío Sandí. (Cortesía)

“Me parece que estas personas (los manifestantes) son víctimas de la manipulación de creer que la Asamblea Legislativa está siendo un obstáculo, cuando es todo lo contrario; el Ejecutivo, cuando ha tenido la oportunidad de convocar proyectos para avanzar en legislación, en los dos periodos que ha tenido de sesiones extraordinarias, ha desaprovechado absolutamente el tiempo de la Asamblea Legislativa, los diputados se han ido temprano no porque quieren, sino porque no hay proyectos de ley.

“Si hay un obstáculo para la solución de los problemas nacionales, los ha puesto el propio Gobierno”, manifestó el politólogo.