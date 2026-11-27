Comerciantes explican cómo ha cambiado el viernes negro a lo largo de los años. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

Más allá de las distintas razones de por qué pocas personas se han acercado a los comercios durante la mañana de este Viernes Negro, comerciantes y dependientes señalan cómo una fecha que en años anteriores abarrotaba calles y tiendas, ahora pasa como un día más.

Fernanda Maroto, dependienta de la tienda Paramount en Cartago, recuerda que anteriormente la jornada del Viernes Negro estaba “más definida” y que, en ese contexto, el centro de la ciudad se llenaba desde temprano y el trabajo se extendía hasta la noche.

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“Era muy diferente, porque ya se sentían las vísperas de diciembre y era algo con muchísima gente en la calle, era totalmente diferente a ahorita. Se extendía un poco más en la noche y todavía en todo el día gente para allá y para acá, aquí en el centro”.

Don Alexander Alvarado, administrador de la zapatería La Popular, contrasta la “loquera” de otros años con el comportamiento de los compradores en temporadas más recientes y este 2026.

Con el paso de los años, las estrategias comerciales han ido mermando el sentido del "viernes negro" como un único día de ofertas. (Juan Pablo Garita Sánchez/Juan Pablo Garita)

“Ya no es como otros años que se llenaba, era una loquera esto, como en Estados Unidos y esos lados. Al principio, en el el primer Viernes Negro, fue la loquera; todo el mundo no sabía cómo era esto de los descuentos y todo eso”.

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El vendedor Alejandro Rojas menciona que el propio comercio “mató” la promoción al extenderla durante varios días o incluso semanas.

“El Viernes Negro hace tiempo lo mataron, el mismo comercio lo mató con semana negra, semana anaranjada, semana roja... Desde que comenzaron con todo este tema de pasarlo y pasarlo y pasarlo, diay, se enfrió el asunto. Ya la gente no sale en carrera por esto”.

Ahora los comerciantes cruzan los dedos para que el verdadero pulso comercial llegue a partir de la próxima semana, con el pago de los aguinaldos, en medio de un mercado cada vez más competido por las compras en línea y las promociones adelantadas.

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