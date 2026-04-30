¡Zumbinoticia! ¿Cómo conseguir un 25% de descuento para el Megacon 2026 con La Teja?

Les tenemos una increíble zumbinoticia. Este viernes 1.° de mayo en La Teja usted podrá encontrar un zumbimapa muy especial.

Es el zumbimapa Megacon 2026, o sea, una edición dedicada a la gran fiesta GEEK anual de gran escala dedicada a la cultura pop, los cómics, los videojuegos, el cosplay, el cine y mucho más. El Megacon 2026 se realizará en nuestro país los próximos 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El viernes 1 de mayo busque un Zumbimapa Megacon muy especial. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Les adelantamos que es un zumbimapa Megacon 2026 muy especial porque se podrá disfrutar de buscar a toda la familia Zumbi: Papázumbi, Mamázumbi, Bebézumbi, Juniorzumbi, Lindazumbi, Desastrezumbi con su mascota Titizumbi y Zupergenio.

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Además, habrá muchos cosplayers que buscar: ZumbiBatman, ZumbiR2D2 (el robot de las películas La guerra de las galaxias, conocido como Arturito), ZumbiFlash y ZumbiMujer Maravilla, entre otro montón.

Tremendos invitados especiales tendrá el Megacon 2026. (Cortesía/Cortesía)

Hay una excelente zumbinoticia para todos los amantes de la cultura pop y el gaming. Si presentan el zumbimapa Megacon 2026, van a poder disfrutar de un descuento del 25% en sus “Pases familiares” (son los que, al pagar 3, pueden entrar 4 personas).

Si usted compra el Pase familiar solo para el sábado 2 o solo para el domingo 3 de mayo, cada uno le costará ¢42 mil, pero al presentar el zumbimapa Megacon 2026, queda en ¢31.500.

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El Pase familiar para disfrutar los dos días, 2 y 3 de mayo, vale ¢63.000. Presentando el zumbimapa Megacon 2026, ese pase para ambos días queda en 47.250 colones. Un ahorro de ¢15.750.

El Megacon 2026 es el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Mucho ojo, zumbicorra y zumbirápido, porque esta promoción con descuento del 25% en el Pase familiar es para una cantidad limitada de entradas.

Las buenas zumbinoticias no quedan ahí. Lleve al Megacon 2026 este zumbimapa para que se lo autografíe don Fernando de Narváez, el creador de los Zumbis, quien estará en el Megacon 2026.