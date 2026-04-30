Nacional

¡Zumbinoticia! ¿Cómo conseguir un 25% de descuento para el Megacon 2026 con La Teja?

Con el Zumbimapa del 1.° de mayo usted se puede ahorrar hasta 15 mil colones en su entrada al Megacon 2026

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Les tenemos una increíble zumbinoticia. Este viernes 1.° de mayo en La Teja usted podrá encontrar un zumbimapa muy especial.

Es el zumbimapa Megacon 2026, o sea, una edición dedicada a la gran fiesta GEEK anual de gran escala dedicada a la cultura pop, los cómics, los videojuegos, el cosplay, el cine y mucho más. El Megacon 2026 se realizará en nuestro país los próximos 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

MEGA FESTIVAL DE GEEK MegaCom.
El viernes 1 de mayo busque un Zumbimapa Megacon muy especial. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Les adelantamos que es un zumbimapa Megacon 2026 muy especial porque se podrá disfrutar de buscar a toda la familia Zumbi: Papázumbi, Mamázumbi, Bebézumbi, Juniorzumbi, Lindazumbi, Desastrezumbi con su mascota Titizumbi y Zupergenio.

LEA MÁS: Giancarlo Esposito, el villano de Breaking Bad, vendrá al país y esta es la razón de su visita

Además, habrá muchos cosplayers que buscar: ZumbiBatman, ZumbiR2D2 (el robot de las películas La guerra de las galaxias, conocido como Arturito), ZumbiFlash y ZumbiMujer Maravilla, entre otro montón.

zumbimapa Megacon 2026
Tremendos invitados especiales tendrá el Megacon 2026. (Cortesía/Cortesía)

Hay una excelente zumbinoticia para todos los amantes de la cultura pop y el gaming. Si presentan el zumbimapa Megacon 2026, van a poder disfrutar de un descuento del 25% en sus “Pases familiares” (son los que, al pagar 3, pueden entrar 4 personas).

Si usted compra el Pase familiar solo para el sábado 2 o solo para el domingo 3 de mayo, cada uno le costará ¢42 mil, pero al presentar el zumbimapa Megacon 2026, queda en ¢31.500.

LEA MÁS: Así será la boda de Mari Centeno, tiktoker más seguida de Costa Rica: íntima, poco tradicional y llena de sorpresas

El Pase familiar para disfrutar los dos días, 2 y 3 de mayo, vale ¢63.000. Presentando el zumbimapa Megacon 2026, ese pase para ambos días queda en 47.250 colones. Un ahorro de ¢15.750.

zumbimapa Megacon 2026
El Megacon 2026 es el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Mucho ojo, zumbicorra y zumbirápido, porque esta promoción con descuento del 25% en el Pase familiar es para una cantidad limitada de entradas.

Las buenas zumbinoticias no quedan ahí. Lleve al Megacon 2026 este zumbimapa para que se lo autografíe don Fernando de Narváez, el creador de los Zumbis, quien estará en el Megacon 2026.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
increíble zumbinoticiaLa Tejazumbimapa Megacon 2026
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.