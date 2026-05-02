A sicarios no les importó que bebé estaba en brazos de su mamá cuando desataron balacera

A dos sicarios no les importó que una mujer tuviera entre sus brazos a su pequeño hijo de 2 años, pues sin ningún tipo de piedad desataron una lluvia de balazos en la que el chiquito resultó gravemente herido.

Así es cómo habría ocurrido el ataque que tuvo lugar alrededor de las 5:36 p. m. de este viernes en la comunidad de El Higuerón de Pavas, en San José.

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De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al momento del ataque, la mujer, cuya identidad no se dio a conocer, se encontraba afuera de una casa junto a su hijo.

“En apariencia, el menor de dos años se encontraba en compañía de su madre, en las afueras de su vivienda, y supuestamente fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una bicimoto, quienes, sin mediar palabra alguna, les habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

El chiquito recibió un disparo en su cabeza.

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Pese a los múltiples balazos, la mujer resultó ilesa, lamentablemente su hijo no tuvo la misma suerte, pues uno de los disparos impactó su cabecita.

Debido a esta situación el chiquito fue llevado en un vehículo particular hasta el Hospital Nacional de Niños, donde permanece internado y se desconoce su actual estado de salud.

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Las autoridades judiciales están investigando si el ataque iba dirigido directamente hacia la mujer. Una fuente cercana al caso informó a este medio que no se descarta que este hecho tenga que ver con un tema de drogas.