OIJ desmiente triste versión que circula sobre niño de 2 años que recibió un balazo en la cabeza en Pavas

En las últimas horas empezó a circular una versión que señalaba que el niño de 2 años que recibió un disparo en la cabeza, la tarde de este viernes en Pavas, había fallecido poco después de ser llevado a un hospital.

Ante esta situación, La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual, por medio de su oficina de prensa, descartó la muerte del menor, señalando que permanece internado; sin embargo, no brindaron detalles sobre su estado de salud.

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En cuanto al ataque, este sábado la Policía Judicial dio a conocer una versión de cómo sucedieron los hechos, los cuales ocurrieron a eso de las 5:36 p.m. en el sector conocido como El Higuerón.

Según la versión brindada por el OIJ, la balacera en la que el niño resultó herido fue desatada por dos sujetos.

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El chiquito fue llevado al Hospital Nacional de Niños tras el ataque. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En apariencia, el menor de dos años se encontraba en compañía de su madre, en las afueras de su vivienda, y supuestamente fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una bicimoto, quienes, sin mediar palabra alguna, les habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Uno de esos disparos impactó al chiquito en la cabeza, por lo que sus familiares tuvieron que llevarlo en un carro particular hasta el Hospital Nacional de Niños, donde permanece hospitalizado.

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De momento, no se tiene claro si el ataque iba dirigido hacia la madre del bebé, pues también ha trascendido una versión que señala que los sujetos, al parecer, llegaron a disparar contra varias viviendas de ese barrio.