A vecinos los despertó una violenta balacera y el desenlace fue fatal

Una balacera despertó a los vecinos de Tejarcillos de Alajuelita la madrugada de este sábado 20 de diciembre, luego de que se confirmara el homicidio de un hombre adulto.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta ingresó a las 3:14 a. m., tras escucharse múltiples disparos en la zona, lo que generó alarma entre los vecinos.

Disparos alertaron del homicidio de un hombre. Foto: Archivo (Melissa Fernandez Silva)

Al llegar al sitio, la Cruz Roja encontró a un hombre con varios impactos de bala, quien ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El caso quedó en manos del OIJ, que se encargará de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque armado y dar con los responsables.