Empresario reunió a su familia para una fiesta que nunca ocurrió y terminó siendo su propio funeral

David Sánchez Corrales, de 67 años, un empresario oriundo de Tucurrique, en Jiménez de Cartago, soñaba con una fiesta para sus hijos y allegados. A todos los convocó sin saber, ni él ni los demás, que más bien se trataría de su propia despedida para siempre.

La reunión sería este sábado 20 de diciembre; sin embargo, un accidente de tránsito la noche del lunes 15 de diciembre anterior cambió todos los planes para siempre.

Sánchez fue atropellado frente a su hijo mayor, en la empacadora de la cual era dueño, en Corina de Matina, Limón.

Las heridas en la cabeza fueron graves y, por más que luchó, lo declararon sin vida en la clínica de Batán, Limón. Copiado!

David Sánchez Corrales, de 67 años, un empresario oriundo de Tucurrique, en Jiménez de Cartago, murió atropellado por motociclista que se dio a la fuga en Matina, Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La víctima se dedicaba al cultivo de pejibayes y hojas para tamales. A muchas familias de Matina les dio trabajo y ahora lamentan la tragedia.

Este jueves 18 de diciembre lo despidieron en el cementerio de Tucurrique, en Jiménez de Cartago, a las 2 p. m. Los hijos y allegados que convocó a la fiesta familiar llegaron, pero para despedir al “Patrón”, como le decían de cariño.

David Sánchez Corrales (de gorra), de 67 años, murió al ser atropellado por una moto en Corina de Matina, Limón, en lo foto lo acompaña su hijo mayor, quien presenció el accidente. Foto: Cortesía David Sánchez Álvarez para La Teja (David Sánchez Álvarez para La Teja/David Sánchez Álvarez para La Teja)

Responsable escapó del sitio

“Él preparó su despedida sin saberlo, ahora lo vemos así, nuestro papá fue muy querido, ayudó a muchas familias con trabajo, siempre viajábamos desde Tucurrique hasta Matina donde tenía la empacadora”, recordó el hijo, también de nombre David Sánchez Álvarez.

Él también recordó los últimos segundos que estuvo junto a su padre y en los que no pudo evitar la tragedia.

“Estábamos a un lado de la calle cuando vi que se acercaba una moto a alta velocidad. Le grité a mi papá y a ‘Futuro’ (un empleado de mi papá) que tuviéramos cuidado porque nos iban a atropellar; empujé a Futuro, pero cuando volví a ver, vi que golpeó a papi. La moto me pasó al frente y mi papá cayó al suelo, no me dio tiempo de salvar a mi papá”, recordó el hijo.

Sospechoso huyó a pie

Agregó que el responsable estuvo un momento en el lugar; lo vieron que andaba alcoholizado, pero en medio de la desesperación por salvar a su papá comenzaron a pedir ayuda. Luego se dieron cuenta de que el sujeto se fue del sitio. Otras personas lo detuvieron y lo llevaron de vuelta, pero minutos después se percataron de que huyó a pie.

La Policía de Tránsito confirmó que atendieron el accidente y que encontraron la moto abandonada en el sitio. Esta no contaba con la revisión técnica de Dekra y tenía cinco marchamos vencidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmó que hasta el lunes 15 de diciembre contabilizaban 529 personas fallecidas por accidentes en carretera.