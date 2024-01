Abuelita de policía que mataron cumpliendo su deber: “Era el nieto más cariñoso que tenía”

Una persona con deseos de superación, un buen papá y un nieto presente es como María Jeannette Vargas recuerda a su nieto Bryan Josué Rivera Oviedo, de 28 años, el oficial de la Fuerza Pública que mataron cumpliendo su deber.

La abuelita materna se enteró de la tragedia por medio de una llamada telefónica que le hicieron la mañana de este jueves, en la que le dieron la mala noticia de que a su nieto le quitaron la vida.

“Era mi segundo nieto, el más cariñoso de todos, me duele mucho lo que ha pasado, pero Dios nos da fortaleza, porque estas noticias son inesperadas, uno nunca se las espera”, expresó la abuelita.

La última vez que se vieron fue antes de diciembre anterior, cuando él la visitó.

“Vivíamos largo, él en Puntarenas y nosotros en San José, vino a vernos antes de Navidad”, recordó la abuelita.

Agregó que era el único policía que tenían en la familia y siempre vivieron con el temor de que le sucediera algo, sobre todo ante la ola de violencia que los uniformados deben combatir.

“Siempre uno estaba con ese temor sabiendo cómo está la situación en el país con tanta violencia, pero yo siempre se lo encomendaba a Dios en mis oraciones, y no es que Dios no me escuchara, él tiene un propósito para todos y mi nieto ya está descansando”, expresó la familiar.

El Policía Bryan Rivera Oviedo, de 28 años, perdió la vida cumpliendo con su deber en Herradura. Foto: Cortesía

La señora concluyó que aunque todo es muy reciente, creen que su nieto será sepultado en Paquera, sin embargo, es parte de lo que la familia está decidiendo.

Bryan falleció la madrugada de este jueves 25 de enero, cuando atendía una llamada de alerta en Las Parcelas de Herradura, en el Pacífico Central, de acuerdo con Michael Soto, subdirector del OIJ, el primer reporte que recibió la Policía es que en la zona había una balacera y que en apariencia estaban escondiendo un cuerpo, por eso Bryan y otro compañero llegaron de primeros al sitio, donde los recibieron a balazos.