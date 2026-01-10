Sucesos

Accidente de tránsito enluta a candidato a diputado de Pueblo Soberano en plena campaña

Ezequiel Siezar Mora, de 25 años, murió en un accidente de tránsito en Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un accidente de tránsito cobró la vida de Ezequiel Siezar Mora, de 25 años, hijo del candidato a diputado por el partido Pueblo Soberano, Daniel Siezar Cárdenas.

“Con el corazón destrozado les confirmo que he perdido a mi único hijo varón en un accidente de tránsito; les agradezco sus muestras de cariño y solidaridad”, dijo el candidato la mañana de este sábado, mediante sus redes sociales.

La fatalidad ocurrió en El Salto de Bagaces, Guanacaste; la Cruz Roja recibió la alerta a la 1:07 a. m. de este sábado 10 de enero.

LEA MÁS: Las últimas palabras de la adolescente recién graduada antes de desaparecer en el vuelco de la lancha en Osa

El candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas por el partido Pueblo Soberano confirmó la tragedia en sus redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales
El candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas por el partido Pueblo Soberano confirmó la tragedia en sus redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)
El candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas por el partido Pueblo Soberano confirmó la tragedia en sus redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales
El candidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas por el partido Pueblo Soberano confirmó la tragedia en sus redes sociales. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En la oficina de prensa del OIJ señalaron que la víctima viajaba en una motocicleta, en sentido Bagaces–Liberia, cuando por razones que no están claras perdió el control del vehículo.

LEA MÁS: Vela terminó en tragedia: Yurlin Rojas murió atropellada por conductor en aparente estado de ebriedad

“Habría colisionado contra unas piedras y salió expulsado varios metros, quedando fallecido en la vía pública”, detallaron en el OIJ.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo sucedido.

LEA MÁS: Conductor en aparente estado de ebriedad desató una tragedia en Peñas Blancas, San Ramón

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ezequiel Siezar Morapartido Pueblo Soberanocandidato a diputado Daniel Siezar Cárdenas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.