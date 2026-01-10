Conductor en aparente estado de ebriedad desató una tragedia en Peñas Blancas, San Ramón

Un conductor de apellido Cerdas, de 31 años, que al parecer manejaba en estado de ebriedad, habría provocado un fatal accidente en carretera que terminó con la muerte de una mujer identificada como Yurlin Rojas, de 46 años.

La tragedia ocurrió en San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón. La Cruz Roja recibió la alerta a las 12:07 a. m. de este sábado 10 de enero.

Los rescatistas atendieron a cinco personas. Tres de ellas necesitaron atención médica, otra no requirió ser trasladada, y Rojas fue declarada sin vida en el sitio.

Este caso es atendido por el OIJ de La Fortuna, en San Carlos.

Triple colisión y atropello en San Ramón

“Se dio una triple colisión: un pick up colisionó inicialmente con un carro, el cual quedó en una cuneta; posteriormente, el pick up, en apariencia, chocó contra otro vehículo y al parecer el pick up atropelló a la mujer y golpeó a otras personas que estaban en el lugar”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que a Cerdas se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio positiva. El sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar cuáles medidas cautelares solicitarán en su contra.

