Sucesos

Accidentes de tránsito dejan 6 motociclistas heridos en las últimas horas

Entre los heridos se encuentra una mujer de 30 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenarios de accidentes de tránsito, protagonizados principalmente por motociclistas.

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Muestra de esto es que, en las últimas horas, seis motorizados resultaron heridos y cinco de ellos tuvieron que ser llevados a centros médicos en condición delicada, según informó la Cruz Roja.

El primer incidente se registró a las 6 p.m. de este jueves, cuando una mujer de 30 años fue llevada en condición crítica al hospital de Ciudad Neily tras resultar herida en un choque entre un carro y una moto en Corredores.

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Tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
Entre los heridos hay una mujer de 30 años. Foto Archivo.

A las 6:43 p.m. se dio un choque entre dos motos en Poás de Carrillo, Alajuela. En el sitio se atendieron a dos hombres, pero solo uno de ellos, de 19 años, fue llevado crítico al hospital de Alajuela, el otro negó el traslado.

El tercer accidente ocurrió en Cutris de San Carlos a las 7 p.m., cuando un hombre de 60 años sufrió graves heridas al perder el control de su moto. Este fue llevado en estado crítico a la clínica de Santa Clara.

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A las 12:37 a.m. de este viernes se dio un choque entre una motocicleta y un tráiler sobre la ruta 27, en Turrúcares, que dejó como saldo un hombre de 37 años en condición crítica, el cual fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela.

El último accidente registrado por la Cruz Roja tuvo lugar en Nicoya, a las 2:53 a.m., cuando otro motociclista de 20 años perdió el control de su vehículo. El muchacho sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser llevado en condición crítica al Hospital de Nicoya.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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