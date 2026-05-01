Sucesos

Violento choque de carro contra árbol deja 3 personas heridas de gravedad en Guanacaste

Una cuarta persona que viajaba en el mismo carro rehusó ser llevada a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

Tres personas que viajaban en un carro tuvieron que ser llevadas de emergencia a un centro médico luego de que, por circunstancias que no son claras, el vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

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La Cruz Roja informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este viernes en Santa Cruz de Guanacaste, específicamente en la comunidad de Cabo Velas.

Tras recibir la alerta sobre una colisión con varias personas heridas, la Benemérita despachó dos ambulancias básicas y una unidad de soporte avanzado al sitio del accidente.

El choque ocurrió la mañana de este viernes en Cabo Velas, Santa Cruz. Foto WazeCR.
El choque ocurrió la mañana de este viernes en Cabo Velas, Santa Cruz. Foto WazeCR. (Facebook/El choque ocurrió la mañana de este viernes en Cabo Velas, Santa Cruz. Foto WazeCR.)

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“Se informan de la colisión de un vehículo liviano contra un árbol, reportan cuatro pacientes en la escena: uno en condición crítica y dos urgentes, un cuarto paciente rehúsa el traslado”, indicó la Cruz Roja.

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Los heridos fueron llevados de emergencia a un centro médico de la zona y de momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles de los afectados.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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