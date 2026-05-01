Violento choque de carro contra árbol deja 3 personas heridas de gravedad en Guanacaste

Tres personas que viajaban en un carro tuvieron que ser llevadas de emergencia a un centro médico luego de que, por circunstancias que no son claras, el vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

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La Cruz Roja informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este viernes en Santa Cruz de Guanacaste, específicamente en la comunidad de Cabo Velas.

Tras recibir la alerta sobre una colisión con varias personas heridas, la Benemérita despachó dos ambulancias básicas y una unidad de soporte avanzado al sitio del accidente.

El choque ocurrió la mañana de este viernes en Cabo Velas, Santa Cruz. Foto WazeCR. (Facebook/El choque ocurrió la mañana de este viernes en Cabo Velas, Santa Cruz. Foto WazeCR.)

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“Se informan de la colisión de un vehículo liviano contra un árbol, reportan cuatro pacientes en la escena: uno en condición crítica y dos urgentes, un cuarto paciente rehúsa el traslado”, indicó la Cruz Roja.

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Los heridos fueron llevados de emergencia a un centro médico de la zona y de momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles de los afectados.