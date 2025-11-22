Adolescente cumple años en medio de una pesadilla: su familia no sabe nada de él desde hace cuatro días

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el pasado martes 18 de noviembre y sus familiares están preocupados por su paradero.
El OIJ recibió la denuncia al día siguiente y piden ayuda para tratar de dar con él.
El próximo lunes 24 de noviembre cumplirá 17 años, Nicolás nació en Pérez Zeledón y es hijo de papás extranjeros.
La última vez que se le vio fue en Cortés, Osa, y desde entonces se desconoce dónde está.
Si usted ha visto a Nicolás o sabe dónde se encuentra llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.
