Adolescente cumple años en medio de una pesadilla: su familia no sabe nada de él desde hace cuatro días

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el pasado martes 18 de noviembre y sus familiares están preocupados por su paradero.

El OIJ recibió la denuncia al día siguiente y piden ayuda para tratar de dar con él.

El próximo lunes 24 de noviembre cumplirá 17 años, Nicolás nació en Pérez Zeledón y es hijo de papás extranjeros.

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La última vez que se le vio fue en Cortés, Osa, y desde entonces se desconoce dónde está.

Si usted ha visto a Nicolás o sabe dónde se encuentra llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

