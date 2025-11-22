Sucesos

Adolescente cumple años en medio de una pesadilla: su familia no sabe nada de él desde hace cuatro días

Nicolás Zion Krutof Vottorell fue visto por última vez el pasado martes 18 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el pasado martes 18 de noviembre y sus familiares están preocupados por su paradero.

El OIJ recibió la denuncia al día siguiente y piden ayuda para tratar de dar con él.

El próximo lunes 24 de noviembre cumplirá 17 años, Nicolás nació en Pérez Zeledón y es hijo de papás extranjeros.

LEA MÁS: Identifican a muchacha de 18 años que murió atropellada por un carro en Pérez Zeledón

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ
Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La última vez que se le vio fue en Cortés, Osa, y desde entonces se desconoce dónde está.

Si usted ha visto a Nicolás o sabe dónde se encuentra llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.

LEA MÁS: Don Toño no pudo celebrar su cumpleaños, pero ese mismo día sus seres queridos reciben esperanzadora noticia

LEA MÁS: Mujer habría financiado a prestamistas gota a gota que aterrorizaban a clientes con fotos de personas decapitadas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nicolás Zion Krutof Vottorelldesaparecido en Osa
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.