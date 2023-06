Adulto mayor de 81 años lo mataron a puñaladas en apariencia para robarle una bicicleta

Una bicicleta, una billetera y otras pertenencías habrían sido el motivo por el que unos desalmados le quitaron la vida a don Constantino Matamoros Vargas, de 81 años.

El adulto mayor fue hallado sin vida por un familiar, en apariencia una nieta que lo llegó a buscar en la casa que vivía en Riojalandia 1, Barranca, Puntarenas.

La víctima fue atacada de múltiples puñaladas y ninguno de los vecinos se percató de la agresión, la cual fue descubierta la noche de este miércoles 28 de junio, de inmediato la casa quedó custodiada.

Este jueves 29 de junio los agentes del OIJ de Puntarenas llegaron a la vivienda en busca de nuevos elementos de prueba.

Tino, así le llamaban muchos de cariño, él sufrió heridas de puñal en el cuello y otras partes del cuerpo. Él por muchos años se dedicó a ser jardinero, labor que le encantaba hacer y siempre le ponía mucho amor.

Don Tino de nombre Constantino Matamoros Vargas, de 81 años, era muy querido en Barranca, Puntarenas. Foto: Andrés Garita

La comunidad está consternada por la muerte de Tino, quien era muy respetado y querido en el vecindario, Zayda Castro vivía al lado y recordó que todas las mañanas él la saludaba con una gran alegría y positivismo.

“Un vecino que nunca se metía con nadie, era muy chistoso, hoy (jueves) extrañé que me dijera como todas las mañanas: ‘¡Buenos días, Zaydita!, ¿verdad que sí?’; yo le respondía: ‘¡claro que sí!’, porque él me decía: ‘¿verdad que soy lindo?’, yo le decía: ‘¡claro que sí!’. Él me pasaba limpiando (y señala el jardín), para el barrio esto es impactante”.

“Muy lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país, la ola de violencia y muertes y esta de don Tino nos tiene consternados, él era muy tranquilo y pese a su edad era muy activo, lamentamos lo que le pasó”, expresó Zayda Castro.

Los investigadores buscan evidencias que los lleve hasta los responsables de matar a don Constantino Matamoros Vargas, de 81 años. Foto: Andrés Garita

Los vecinos manifestaron que andaban en sus trabajos y otros tenían música alta y no escucharon nada extraño, tampoco vieron algún movimiento raro; las autoridades judiciales señalaron que no había forzaduras en las cerraduras, y más bien en una de estas estaba la llave puesta.

Agregaron que la vivienda será inspeccionada y esperan dar con evidencias que los lleven a los responsables de tan vil ataque al adulto mayor, no descartan que se tratara de algún conocido de la víctima.

LEA MÁS: Fiesta en casa terminó por convertirse en escena de homicidio

Los lugareños señalan que don Tino y toda su familia son personas conocidas y destacadas por ser buenas personas, de los que no les conocen problemas, no descartan que se haya tratado todo para robarle al adulto mayor.

En lo que llevamos de este año se contabilizan 435 homicidios en todo el país, solo en Puntarenas se contabilizan 67 muertes violentas. Puntarenas es la provincia más larga del territorio nacional y es la tercera más violenta de acuerdo a las estadísticas judiciales.

Si usted tiene información de los responsables de este vil ataque puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.