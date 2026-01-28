Adulto mayor que estaba desaparecido desde el sábado es encontrado con vida cerca de río en montaña

El caso de un adulto mayor que se encontraba desaparecido desde el pasado sábado 24 de enero tuvo un final feliz, pues la mañana de este miércoles ocurrió un verdadero milagro en la montaña.

La Cruz Roja informó que, tras intensas labores de búsqueda, las cuales se iniciaron desde el mismo sábado en el sector de Vuelta de Jorco en Aserrí, San José, los paramédicos finalmente encontraron al señor con vida.

El adulto mayor estaba extraviado en la montaña desde el pasado sábado. Foto Archivo.

“Desde el día que fue reportado como extraviado nos dimos a la tarea de realizar búsquedas de esta persona en los sectores montañosos aledaños a su casa de habitación.

“Este miércoles una de nuestras patrullas lo encuentra en cercanías del río y en buen estado de salud”, detalló David Pazos, coordinador operativo de la Cruz Roja en San José.

Tras una revisión preliminar, los cruzrojistas determinaron que el señor se encontraba en buenas condiciones, pero de igual forma decidieron trasladarlo de forma urgente a la clínica de Acosta para que fuera valorado, pues había pasado muchos días en la montaña sin ningún tipo de alimento o protección.