Agentes del OIJ fueron por supuesto vendedor de drogas y salieron con “premio” adicional

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron dos allanamientos en Limón para detener a un supuesto vendedor de drogas, pero en ese mismo operativo salieron con otro “premio” adicional.

Esto debido a que los investigadores también lograron detener a un muchacho que era buscado como sospechoso de tratar de matar a balazos a otro hombre.

La Policía Judicial informó que el detenido por narcomenudeo es un hombre apellidado Mavisca, de 41 años; mientras que el sospechoso de la tentativa de homicidio es un muchacho joven apellidado Calderón, de 21 años.

Ambos fueron capturados por medio de dos allanamientos realizados este miércoles, a eso de las 4 a.m., en el sector de La Catrina de Sixaola, en Talamanca de Limón.

Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de La Catrina, en Sixaola. Foto OIJ. (OIJ/Los dos sospechosos fueron detenidos en el sector de La Catrina, en Sixaola. Foto OIJ.)

“La investigación inició en octubre de este año producto de varias informaciones confidenciales donde se mencionaba que este hombre (Mavisca) se dedicaba a la comercialización de estupefacientes como cocaína y marihuana en la vivienda allanada.

“Además se detuvo a otro sujeto de apellido Calderón, de 21 años, el cual era requerido por el delito de tentativa de homicidio, ocurrido en octubre de este año, cuando, al parecer disparó con un arma de fuego a un ofendido en ese mismo sector”.

En el operativo se logró el decomiso de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, además de distintas dosis de cocaína y marihuana, así como ¢230 mil en efectivo.